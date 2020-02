Sanepar lança Canal de Denúncias sobre conduta inadequada

Dos empregados e também de fornecedores

A Companhia de Saneamento do Paraná (foto da sede em Curitiba) lançou nesta segunda-feira (10) um novo canal de denúncias. A ferramenta vai funcionar on-line e pelo 0800-580-3756 e será administrada por uma empresa terceirizada para garantir a imparcialidade no trato das informações. Serão recebidas denúncias com relação a condutas inadequadas dos empregados e de fornecedores.

O lançamento deste canal faz parte da governança corporativa e das práticas de Compliance adotadas pela Sanepar, que segue normas e procedimentos criados para prevenção, detecção, monitoramento e resposta a todos os atos lesivos previstos na legislação, em especial no que diz respeito à Lei Anticorrupção.

O canal foi inserido no Programa de Integridade da Sanepar, que exige que toda a Companhia atue de forma ética e transparente nos negócios, afastando condutas inapropriadas.

“É um grande desafio fazer gestão em uma empresa de economia mista com mais de 7 mil empregados, atuando em 346 municípios. Temos alcançado eficiência na gestão e excelentes resultados. Somos exemplo para o país e motivo de orgulho para o povo do Paraná e seguiremos assim, de acordo com o que entendemos como conduta ética e íntegra”, disse o diretor-presidente, Claudio Stabile.

CANAIS DE RELACIONAMENTO – Com o lançamento do Canal de Denúncias, a população tem agora mais uma forma de comunicar condutas inadequadas à empresa. Já a solicitação de serviços, reclamações e informações sobre falta d’água continuam sendo feitas no 0800-200-0115, que funciona 24 horas e é gratuito, e também no site da Sanepar, no Autoatendimento Virtual, e no aplicativo Sanepar Mobile.

A Sanepar ainda oferece o serviço de Ouvidoria, por meio do qual o cliente poderá manifestar a sua insatisfação relacionada a um serviço prestado e que já tenham sido esgotadas as possibilidades nos canais primários, como o 0800 e o atendimento personalizado nas Centrais de Relacionamento da Sanepar.

O Canal de Denúncias pode ser acessado pelo www.canalintegro.com.br/sanepar