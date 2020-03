Santo Antônio da Platina fecha comércio (incluindo lojas); veja vídeo

Em função da pandemia do Coronavírus

O prefeito em exercício e o diretor de Indústria e Comércio de Santo Antônio da Platina, Chico Aramon e Antônio Marcos de Souza, fizeram visita de cortesia ao npdiario na manhã desta sexta-feira, dia 20, e anunciaram o fechamento do comércio da cidade a partir de segunda-feira, dia 23.

A determinação não inclui panificadoras, supermercados, farmácias, mercearias, postos de combustíveis, petshops, açougues, agropecuárias, Correios e quitandas.

“Nada impede que restaurantes e lanchonetes façam delivery e entreguem em casa ou que uma auto-peças também venda e leve até a residência”, exemplificou o chefe do executivo.

A decisão foi tomada em comum acordo com sindicatos e entidades do setor e consolida o município como polo comercial do Norte Pioneiro.

Nota da Redação: O npdiario NÃO distorceu declaração do presidente da associação comercial local, Nelson de Camargo, que na última quarta-feira, dia 18 afirmou que as lojas não fechariam até que houvesse uma determinação da prefeitura, o que acabou acontecendo nesta sexta-feira. O empresário disse, acertadamente, que não é atribuição da associação fechar ou não as lojas. Portanto, se alguém interpretou errado alguma posição talvez seja o próprio presidente, que mostrou um comportamento confuso.