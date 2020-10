Secretário enaltece trabalho de associação comercial

Para economia girar é preciso que haja confiança, afirma Secretário

O secretário chefe da casa civil do governo do Paraná, Luiz Augusto Silva, mais conhecido como Guto Silva, esteve na sede da Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (ACIJA) em reunião na manhã desta sexta-feira, dia 9, e na oportunidade enalteceu o trabalho da entidade junto ao comércio local e fortalecimento da economia.

A reunião foi agendada pelo próprio governo em um encontro do chefe da Casa Civil e empresários para tratar da retomada econômica pós-pandemia. “É importante estimular o comércio. Quem mais sofreu na pandemia foi o pequeno comerciante. Temos que consumir no comércio local e o papel da associação é importante”, destacou o secretário.

A presidente da Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (ACIJA), Ana Carla Molini Ferrari, destacou a importância da presença do secretário na cidade nesse momento de retomada da economia. “É muito importante a presença e o apoio que recebemos do governo para auxiliar nesse momento delicado da retomada da economia. Mesmo ainda com as restrições, precisamos fortalecer o comércio local e esse apoio direto do governo é importante”, destacou.

O secretário Guto Silva destacou ainda outro ponto importante na retomada da economia. “Temos que ser bairrista mesmo. Pra economia girar é preciso que haja confiança”, destacou Silva. “O papel da ACIJA junto ao comércio de Jacarezinho é de extrema importância para a retomada da economia”, finalizou Ana Carla.