Sercomtel tem menor reajuste nos valores de fixo-móvel

Opera no estado do Paraná

A Anatel divulgou o reajuste de tarifação do Plano Básico de Serviço dos provedores de telefonia fixa nas chamadas locais e de longa distância direcionadas à telefonia móvel.

A variação porcentual fixo-móvel oscilou entre 2,008% e 8,0289%, dependendo da empresa que a ligação seja realizada.

Segundo o relatório, informado no Diário Oficial da União (DOU) as variações nos percentuais de reajuste se devem, principalmente, aos períodos de apuração da inflação aos quais cada operadora tem direito.

A companhia Sercomtel, que opera no estado do Paraná, foi a empresa que teve o menor reajuste (2,008% entre abril de 2017 e abril de 2018), comparado com a Oi S.A (8,0289%). Vivo (reajuste de 3,7275%), Algar Telecom (5,836% períodos junho de 2017 a agosto de 2019) e Claro (7,9725 %) tiveram valor intermédios.