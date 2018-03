Serviço na rede de energia afeta abastecimento em Santo Antônio

Na próxima segunda-feira

A Sanepar comunica que, na segunda feira (12), um serviço na rede pública de energia elétrica vai afetar o abastecimento nos Jardins Saúde, Sumaré e São Cristóvão, em Santo Antônio da Platina. Os serviços da Copel têm início às 14h e serão concluídos às 15h40, e o retorno do abastecimento de água ocorrerá de forma gradativa sendo normalizado no fim da tarde.

Ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.