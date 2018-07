Sicredi assina convênio e amplia crédito em Carlópolis

Servidores públicos terão acesso a opção diferenciada do consignado

A Sicredi Norte Sul PR/SPacaba de assinar um convênio com a Prefeitura de Carlópolis para disponibilizar mais uma opção de crédito consignado aos funcionários públicos da cidade. Com a parceria, os servidores terão acesso a diversas soluções financeiras diferenciadas, como financiamento com taxas mais justas, prazos flexíveis e atendimento personalizado.

Os servidores já podem se associar ao Sicredi, que tem a maior rede financeira do Paraná, com 377 agências no Estado, e participar dos resultados gerados pela cooperativa, contribuindo com o desenvolvimento da sociedade.

“O principal objetivo de uma cooperativa de crédito não é o lucro, mas propor as melhores soluções financeiras ao associado e fomentar o comércio, os serviços e as indústrias das comunidades onde atuamos, promovendo o desenvolvimento local”, explica o presidente da Sicredi Norte Sul PR/SP, Paulo José Buso Júnior (no centro da foto com o prefeito Hiroshi Kubo).

“E estamos muito felizes com esse convênio assinado, que vai movimentar ainda mais a economia da Carlópolis”, celebra.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,8 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.