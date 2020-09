Sicredi promove evento digital sobre inovações no agronegócio

Estabelecer pontes com produtores rurais, empresas e startups é uma das estratégias do Sicredi para promover o desenvolvimento do agronegócio. Para fortalecer a ampliar ainda mais esses vínculos, a instituição financeira cooperativa realiza a “Semana da Inovação no Agro 2020”, evento digital será realizado entre os dias 8 e 11 de setembro e será transmitido ao vivo pela internet.

Gratuito e aberto ao público, essa espécie de “congresso virtual” reunirá empresários, pesquisadores, e profissionais do setor para debater temas relacionados ao futuro do agrobusiness e iniciativas que impulsionam a chamada “revolução digital” no campo, entre outros assuntos.

As soluções que ajudam o produtor a ter uma gestão mais efetiva da sua lavoura e como as grandes empresas podem ajudar trabalhadores rurais na adoção de tecnologias são algumas questões norteadoras para as conversas. Profissionais como Natália Grigol, pesquisadora do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, ESALQ-USP), e José Tomé, CEO e co-fundador do AgTech Garage, um dos maiores hubs de inovação para o agro da América Latina, integram a lista de especialistas que prometem enriquecer os debates.

Os painéis que integram a “Semana de Inovação no Agro 2020” poderão ser assistidos ao vivo pelas redes sociais do Sicredi, YouTube (@sicredioficial) e Facebook (@sicredi), e pelo site do evento.

Serviço

“Semana de Inovação no Agro 2020”

Data: de 8 a 11 de setembro

Transmissão ao vivo: YouTube (@sicredioficial) e Facebook (@sicredi)

Evento digital, gratuito e aberto a interessados

Programação

Painel 1 – O que ainda está por vir e como o produtor pode usufruir dessas tecnologias

Dia 8/9, das 19h às 20h

Moderador: Marcelo Carvalho, co-fundador do AgTech Garage.

Participantes: Estela Dias, gerente de produto para soluções digitais na John Deere; Tecila Souza, consultora de inovação na Stoller; Fabrício Lira, smart agribusiness manager na CPqD.

Painel 2 – As soluções que ajudam o produtor a ter uma gestão mais efetiva da sua lavoura

Dia 9/9, das 19h às 20h

Moderadora: Franciele Trentini, OCP Group.

Participantes: Alexandre Chequim, CEO Digifarmz; Emerson Crepaldi, diretor de desenvolvimento de novos negócios da Solinftec; Bruno Matozo, CEO da Atomic Agro.

Painel 3 – A pecuária também passa por uma revolução digital

Dia 10/9, das 19h às 20h

Moderadora: Natália Grigol, pesquisadora do CEPEA.

Participantes: Pedro Mannato, CEO da Olho do Dono; Giandro Masson, CEO da Leigado; Iskailer Rodrigues, CEO da Coopig.

Painel 4 – Como as grandes empresas podem ajudar o produtor na adoção das tecnologias

Dia 11/9, das 19h às 20h

Moderador: José Tomé, CEO e co-fundador do AgTech Garage.

Participantes: Anderson Pivotto, especialista em inovação do Sicredi; André Fukugauti, project manager da Bayer; Eduardo Navarro, general manager da Lindsay.

