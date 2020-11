Sicredi realiza 4º Summit Mulher e reforça inclusão e protagonismo femininos

“Pés, para que os quero, se tenho asas para voar”. A partir das palavras inspiradoras de Frida Kahlo, o Summit Mulher, realizado pela Central Sicredi PR/SP/RJ propõe uma reflexão sobre o poder da realização e o protagonismo feminino. Realizado em formato online, no dia 10 de novembro, a quarta edição do evento é voltada para integrantes dos Comitês Mulher, desenvolvidos em 24 das 31 cooperativas de crédito que atuam no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

A iniciativa ajuda a repensar a construção cultural nos ambientes onde as mulheres estão inseridas e contará com palestras e apresentações sobre a importância de desenvolver soluções que impactem positivamente o cotidiano das mulheres. Com o evento, o Sicredi reforça o compromisso com a equidade de gênero para o cumprimento do quinto Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS), proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que trata do tema.

Durante o evento também serão abordados temas como a importância do envolvimento de homens e meninos para uma nova sociedade, por meio de um esforço global. “Queremos demonstrar como estamos conectados. Na nossa vida pessoal e profissional somos inspirados por mulheres que atuam nas mais diferentes áreas e somente com a inclusão, a igualdade e a colaboração iremos garantir um futuro melhor para toda a sociedade”, afirma o presidente nacional do Sicredi e da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock.

De acordo com o presidente, a instituição financeira cooperativa, que integra o Pacto Global da Agenda 2030 da ONU, tem ampliado ações para o desenvolvimento de lideranças femininas. Os Comitês Mulher desenvolvidos pelas cooperativas Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro contam com mais de 670 integrantes. Trabalho que também está trazendo resultados práticos. “Nas eleições realizadas pelas cooperativas em 2019, registramos a eleição de 62 mulheres como integrantes dos Comitês, como coordenadoras de núcleo, e 15 foram nomeadas conselheiras. Estamos trabalhando para ampliar a formação dos Comitês em mais cooperativas do Sicredi e, assim, conquistarmos mudanças ainda mais signitivaticas”, afirma.

Programação

A atriz, escritora e ativista Maria Paula abre a programação do evento propondo uma reflexão sobre quem são as mulheres nos dias de hoje. Em seguida, a fotógrafa Grazi Ventura abordará os ciclos femininos, traçando um paralelo com seu trabalho, já premiado, a partir de registros em diferentes fases na vida das mulheres. A primeira parte do evento ainda contará com a participação da psicóloga e influenciadora digital, Gisele Accioly, com reflexões sobre ancestralidade e os simbolismos presentes no cotidiano.

A importância do envolvimento de homens e mulheres na busca pela inclusão e diversidade (He for She e She for She) será abordado em um bate-papo conduzido pela diretora executiva da Sicredi Centro Norte SP, Elenir do Carmo Escoqui Laurini, pelo diretor executivo da Central Sicredi PR/SP/RJ, Maroan Tohme.

O tema ainda será tratado em um painel sobre o papel dos líderes no empoderamento feminino, especialmente no cooperativismo de crédito. O momento de conversa terá a participação de lideranças do setor, no Brasil e no mundo, como a diretora do Programa Global Women’s Leadership Network (GWLN) do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU, na sigla em inglês), Eleni Giakoumopoulos, o presidente do Conselho Mundial, Steve Stapp, o CEO da Confederação Africana da Associação Cooperativa de Poupança e Crédito (ACCOSCA), George Ombado, o presidente da Sicredi Progresso PR/SP, Cirio Kunzler e, ainda, Manfred Dasenbrock,. A conversa contará com a mediação da embaixadora do GWLN no Brasil, Gisele Gomes.

Em um terceiro momento, o 4º Summit Mulher irá propor uma reflexão sobre o legado feminino e terá como convidada a co-fundadora e diretora de impacto da Think Eva & Think Olga, Nana Lima. As duas organizações irmãs possuem como missão sensibilizar a sociedade para questões de gênero, atuando como agentes para mudanças. O evento contará ainda com a participação da jornalista Thays Beleze e da empresária e investidora-anjo brasileira, Camila Farani. A “tubarão” do reality de empreendedorismo Shark Tank abordará sua história de sucesso no mercado e a força da mulher para vencer.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).