Sicredi realiza sorteio especial de R$ 500 mil neste mês da poupança

Premiação especial da campanha celebra modalidade de investimento mais tradicional no Brasil

Em celebração ao mês da poupança, o Sicredi realizará, no final de outubro, o sorteio especial de R$ 500 mil da campanha “Poupar e Ganhar sem Parar”.

Ao todo, a ação realizada nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro distribui R$ 2,5 milhões em prêmios, em sorteios semanais de R$ 5 mil, além do grande sorteio de R$ 1 milhão no fim da ação, em dezembro. Até agora, mais de 135 associados já foram contemplados.

Com a campanha, a cada depósito de R$ 100,00 na poupança, o associado ganha um número da sorte para concorrer aos prêmios. Se as aplicações forem na modalidade poupança programada, quando o poupador autoriza, todos os meses, o depósito de forma automática em sua poupança, as chances dobram com dois números da sorte para concorrer.