Sicredi recebe premiação internacional

Por crescimento no cooperativismo de crédito

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal, recebeu o prêmio Growth Award durante a Conferência Mundial do Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, na tradução da sigla em inglês), nesta segunda-feira, 29 de julho, em Nassau, nas Bahamas.

A premiação, conferida pela entidade internacional em reconhecimento ao crescimento do Sicredi no segmento de cooperativismo de crédito, foi entregue durante a Assembleia Geral Anual do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito.

Após receber o prêmio de Steven Stapp e Brian Branch, respectivamente presidente e Ceo do Woccu, o presidente da SicrediPar, da Central PR/SP/RJ e conselheiro do Woccu, Manfred Alfonso Dasenbrock, destacou a relevância da honraria. “Esse é um prêmio a todos os presidentes das cooperativas que integram o Sicredi, assim como a todos os colaboradores e associados, que, diariamente, trabalham em suas regiões para que a nossa instituição siga tendo um crescimento continuo e sustentável”, ressalta Dasenbrock.

Recentemente, o Sicredi ultrapassou a marca de quatro milhões de associados e já conta com mais de 26 mil colaboradores e mais de 1.700 agências em mais de 1300 cidades brasileiras.

Future Forum – Além receber o prêmio Growth Award nesta terça-feira, o Sicredi também participou da programação do Future Forum, uma agenda da Conferência Mundial do Woccu que reúne lideranças das principais cooperativas de crédito do mundo. Na ocasião, o Sicredi debateu temas como “Liderança Estratégica”, “Tecnologia e Desenvolvimento”, “Remuneração das Lideranças” e “Marcas Sistêmicas e Campanhas Publicitárias”, liderados por João Tavares, presidente executivo do Banco Cooperativo Sicredi. O executivo apresentou o modelo de marca única da instituição cooperativa, também dividindo com os participantes a estratégias de campanhas nacionais de posicionamento institucional, somadas a ações de comunicação regionais e locais.

Esse é um prêmio a todos os presidentes das cooperativas que integram o Sicredi, assim como a todos os colaboradores e associados, que, diariamente, trabalham em suas regiões para que a nossa instituição siga tendo um crescimento continuo e sustentável”

“Na busca por gerar entendimento sobre os benefícios do cooperativismo de crédito e do Sicredi, procuramos unir forças para fazermos juntos a diferença com mensagens unificadas, mas respeitando a autonomia para que as cooperativas utilizem, por exemplo, a linguagem regional para se comunicar de uma maneira próxima com os associados. Foi uma oportunidade extraordinária de mostrar a executivos de grandes cooperativas do mundo os pilares de governança estruturada, responsabilidade solidária, padrões operacionais e respeito às decisões estratégicas, que são o que sustenta nossa marca. Recebemos feedbacks de que o modelo do Sicredi é algo a ser seguido mundialmente, o que nos deixa muito orgulhosos”, resumiu Tavares.

Também participaram dos debates, que têm como dinâmica a rotatividade dos presentes entre os grupos de discussões temáticas, a vice-presidente da Cooperativa Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, Angelita Cadona; Wellington Ferreira, presidente da Cooperativa Sicredi União PR/SP; Domingos Sousa, vice-presidente da Cooperativa Sicredi Celeiro MT e Jaime Basso, presidente da Cooperativa Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP. Os dirigentes puderam dividir os exemplos das suas cooperativas e do Sicredi de maneira geral, além de conhecerem o trabalho de cooperativistas de países como Estados Unidos, Canadá, Colômbia a Austrália.

As inscrições da delegação do Sicredi na Conferência Mundial do Woccu contaram com o apoio do SESCOOP.