Siqueira Campos ganha mais 193 casas populares

Parceria Prefeitura, CEF e Cohapar

A Prefeitura de Siqueira Campos deve iniciar nos próximos dias os trâmites internos para a realização e obras de infraestrutura para ligação de um futuro conjunto habitacional com o município. O encaminhamento foi definido em uma visita do prefeito, Fabiano Bueno, à sede da Cohapar, em Curitiba, nesta sexta-feira (12).

Graças a um esforço do governo estadual com a participação do deputado estadual Pedro Lupion, as obras do acesso receberão o repasse de materiais do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Tratam-se das vigas para construção do principal objeto dos trabalhos, uma ponte sobre o rio que divide a área do futuro empreendimento ao restante da cidade.

Com os aportes estaduais, o prefeito se comprometeu com os demais custos de compra de material e mão de obra para a conclusão das obras de infraestrutura. “Vamos providenciar uma solução rápida para a pendência para que possamos assinar os contratos da casa própria com as famílias o mais breve possível”, afirma Bi, como é conhecido o chefe do executivo.

Terão direito a participar do processo seletivo famílias já cadastradas nos programas da Cohapar no município. Aquelas que ainda não se inscreveram podem fazê-lo através do site www.cohapar.pr.gov.br/cadastro

Segundo Lupion, a Cohapar, assim como os demais órgãos estaduais, está comprometida com o atendimento das demandas apresentadas pelas prefeituras. “Por determinação do governador Beto Richa, temos oferecido toda a estrutura técnica da companhia para que possamos dar celeridade à contratação de novos empreendimentos em todo o Paraná”, garante o presidente da empresa.

Participaram da reunião o superintendente de Relações Institucionais da Cohapar, João Naime Neto, e o assessor do deputado estadual Pedro Lupion, Benedito Garcia.