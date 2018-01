Sistema Detran Fácil chega à marca de 15 milhões de acessos

Serviços digitais reduzem as filas

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) investe em serviços digitais para diminuir filas e atender os usuários de forma mais rápida e eficiente. Desde que foi criado, em 2011, já são 15 milhões de atendimentos pelo sistema Detran Fácil, que disponibiliza cerca de 20 processos e consultas pela internet, aplicativo de celular, terminais de autoatendimento e TV digital.

“As plataformas online fazem parte de uma tendência irreversível nos serviços públicos e o Paraná tem sido pioneiro na oferta de novas facilidades”, destaca o diretor-geral do Detran, Marcos Traad. Ele explica que os usuários conseguem solicitar documentos, agendar aulas e exames e até entrar com recursos de multas sem precisar ir até uma sede física do departamento. “É bom para quem usa e para quem depende do atendimento presencial, já que a demanda no balcão também diminui”.

Desde a criação da plataforma, a autarquia aposta em novas opções de serviços para o público. Em 2017, o Detran lançou um novo aplicativo para celulares, smartphones e tablets, voltado especialmente para candidatos à primeira habilitação.

O app permite que o futuro motorista acompanhe o passo a passo do processo, desde a contratação do Centro de Formação de Condutores até a entrega da CNH aos aprovados. A ferramenta tem ainda agenda de exames, aulas, consulta de taxas e resultados, além de um canal exclusivo para falar com a central de atendimento do Detran e simulado do teste teórico de direção.

A autarquia conta ainda com o aplicativo DetranPR, que ganhou nova versão e mais funcionalidades no último ano, e permite ver a pontuação da habilitação, extrato de débitos do veículo, solicitar segunda via de documentos, imprimir guia de licenciamento, realizar serviços e consultas e, também, cadastrar mais de um veículo para controlar custos com abastecimento, calcular preços para uso de álcool ou gasolina, até datas e gastos com manutenção.

AUTOATENDIMENTO – Os terminais do Detran também são uma ferramenta para utilizar serviços de maneira fácil e rápida. Em todo o Estado são 282 equipamentos espalhados em Ciretrans, shoppings, mercados, universidades e, em Curitiba, nas Ruas da Cidadania. Deste total, 131 máquinas já permitem o pagamento de guias com cartão de débito de qualquer banco.

SERVIÇOS – Na área de habilitação, através do Detran Fácil, o usuário pode solicitar renovação de CNH, CNH definitiva, emissão da segunda via da CNH, Permissão Internacional – PID, agendamento de exames, verificar resultados de Exames, impressão de Guia de Reteste – Exames, consultar a pontuação da CNH, agendamento e cancelamento de Disciplina – Reciclagem.

Na área de veículos, os serviços disponíveis são Extrato de Débitos, 2ª Via Licenciamento (CRLV), Pagamento do Licenciamento, Consulta do Envio do Licenciamento CRLV, pagamento de multa, extrato de multas pagas, impressão da Guia do Licenciamento, agendamento de vistoria, reimpressão do protocolo de agendamento e pagar processo de veículo.

Nos terminais de autoatendimento também estão disponíveis serviços da Copel, como alteração de dados cadastrais, consulta de débitos, histórico de consumo e pagamentos efetuados, impressão de segunda via da conta e pedido para religação.