O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, por meio de requerimento apresentado na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (11), está solicitando à Fomento Paraná, em caráter de urgência, a abertura de linha de crédito específica para academias de ginástica, para que possam suportar o impacto financeiro imposto pela pandemia do coronavírus.

Para o deputado Cobra Repórter, estes empresários foram fortemente afetados pela pandemia e precisam de suporte para reiniciarem gradativamente suas atividades, com a segurança, qualidade e responsabilidade, que sempre demonstraram no trato com todos os alunos.

“As academias têm como maior fonte de renda a mensalidade e foram muito atingidas com a suspensão das atividades e o fato de que muitos alunos deixaram de frequentar as academias, seja pelo fato dos locais terem ficado fechados por um longo período ou por problemas financeiros. Sabemos que a reconquista deste público será gradativa, por isso solicitamos ao governador do Estado, para que determine a abertura de linha de crédito especial para as academias de ginástica para ajudar no reequilíbrio e reorganização para a retomada de suas plenas atividades”, defende o deputado.