Soltos 500 mil peixes no rio Paranapanema

Incluindo no município de Ribeirão Claro

A CTG Brasil promoveu a soltura no rio Paranapanema, neste mês, de 500 mil peixes das espécies pacu e curimbatá.

As solturas foram realizadas no dia 20, no camping municipal de Timburi; dia 21, na Vila dos Pescadores, à jusante de Salto Grande; dia 22, no Clube Beira-Rio, em Palmital; dia 23, em Taciba; e nesta sexta-feira, dia 24, em Ribeirão Claro.

A ação fez parte do Programa de Manejo e Conservação da Ictiofauna, realizado pela CTG Brasil com o objetivo de repovoar e garantir a diversidade de peixes por meio da produção e soltura de espécies nativas. As solturas são autorizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Os peixes são produzidos na Estação de Piscicultura, mantida pela CTG Brasil em Salto Grande. No laboratório, além da produção de peixes, são desenvolvidas pesquisas em parceria com universidades.