Campanha “Investir Bem é Fazer o Bem” comemora aniversário de 35 anos da cooperativa

Aconteceu neste fim de semana a entrega do Baú de Prêmios sorteado na campanha Investir Bem é Fazer o Bem, em comemoração aos 35 anos da Sicredi Norte Sul. Thaysa Nataly Nolasco Fakhouri, associada de Chavantes(SP), levou para casa geladeira, ar condicionado, forno elétrico, microondas, máquina de lavar roupa, sofá, televisão, fritadeira elétrica e mais vários utensílios.

E não foi somente ela quem ganhou, ao preencher seu cupom, Thaysa indicou o Lar São Vicente de Paulo para ser premiado também, por isso, a instituição ganhou uma poupança de mil reais.

​“Quando eu fiquei sabendo que era um caminhão de prêmios eu já espalhei para minha família inteira. Todo mundo ficou muito feliz. Não existe um lugar que dê a assistência que o Sicredi dá. E ainda ajudar uma instituição sem ganhar nada em troca”, comenta a associada.

​O sorteio aconteceu no dia 23 de novembro em uma live, aberta ao público, devido à pandemia. Para o Presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Junior, que sorteou o cupom premiado, “Essa campanha mostra nosso comprometimento com as comunidades em que atuamos, buscando levar também o que temos de melhor aos nossos associados, que são os responsáveis pelo nosso crescimento e desenvolvimento”.

Sobre a Campanha

Investir Bem é Fazer o Bem da Sicredi Norte Sul PR/SP festeja o aniversário de 35 anos da cooperativa. Os associados das 22 agências pertencentes a Norte Sul poderão concorrer a mais de R$ 850 mil em prêmios até o dia 02 de junho de 2021.

A campanha traz entre seus prêmios: 1 Jeep Compass 0km, 2 Fiat Mobi 0km, 23 motocicletas Honda CG 160 Start, 22 TVs 43´´, 1 baú de prêmios, entre muitos outros.

Sempre buscando o propósito de devolver para as comunidades em que está inserida, a Sicredi Norte Sul traz um diferencial. Ao ganhar cupons, os associados poderão indicar instituições de seus municípios para que também sejam contempladas com prêmios de até R$20.000,00. Vale lembrar que essas instituições foram previamente cadastradas para participarem. Se o associado for sorteado, a instituição que ele indicou também será premiada. “Ganha o associado, ganha a instituição e ganha a comunidade”, completam.

Para concorrer basta utilizar os produtos e serviços oferecidos pela cooperativa. Tais como: Crédito, Investimento, Cota Capital, Débito em Conta, Seguros, Consórcios, Cartões de Crédito, Pagamento Eletrônico, Indicação de Novo Associado, Abertura de Conta, Renovação Cadastral, Cobrança, Folha de Pagamento, Adquirência e/ou Domicílio Bancário, RDC – Sicredinvest.

Para mais informações sobre a campanha procure a agência da Norte Sul mais próxima e fale com um colaborador ou acesse as redes sociais da cooperativa.