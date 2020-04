Sucesso na Feira Livre em estádio platinense (vídeo)

Promoção da prefeitura e Associação dos Agricultores Familiares

Com controle de acesso, distribuição de máscaras e higienização com Álcool 70, foi realizada com sucesso na manhã deste sábado, dia 25, a Feira Livre no interior do Estádio Municipal José Eleutério da Silva. A iniciativa é da prefeitura e Associação Platinense dos Agricultores Familiares

Aconteceu entre sete horas e meio-dia com cerca de 35 barracas.

Segundo explicou o secretário de Agricultura e Meio-ambiente, Luis Carlos da Silva, os feirantes demonstraram espírito de equipe e o evento público não teve nenhuma alteração (fotos e vídeo).

A Feira da Lua, promovida normalmente na avenida Oliveira Motta às terças-feiras de noite, ainda não foi liberada, o que poderá ser feita outra ocasião (Colaboração: Henrique Glovacki ).