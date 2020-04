Tem Feira Livre Platinense amanhã das sete horas ao meio-dia

Obviamente com todos os cuidados que a pandemia exige

Como já era previsto, será promovida Feira Livre no Estádio Municipal José Eleutério da Silva entre sete horas e meio-dia deste sábado, dia 18, em Santo Antônio da Platina. A informação é do secretário de Agricultura e Meio-ambiente, Luis Carlos da Silva (fotos) , manifestada na manhã de hoje.

Será no interior do estádio, com todos os cuidados de higiene e sanitários para evitar aglomeração, álcool gel, com proibição de consumo de alimentos dentro do local e apenas com produtores platinenses.

Ele pediu a colaboração dos consumidores para evitarem grupos de conversa no evento público.

Segundo Luis Carlos, a Feira da Lua, realizada normalmente na avenida Oliveira Motta às terças-feiras de noite, ainda não foi liberada, o que poderá ser feito em outra ocasião.