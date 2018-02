TIM leva cobertura 4G para Salto do Itararé

Melhora sinal em todo município

A TIM acaba de implantar a rede 4G em mais 20 cidades do Paraná, entre elas Salto do Itararé (foto), no Norte Pioneiro.

Com isso, a operadora amplia ainda mais a liderança na cobertura de municípios com os serviços de quarta geração no Estado, chegando a 347 cidades. Em todo o Brasil a TIM também é líder em número de cidades cobertas. Já são mais de 3 mil atendidas com a tecnologia LTE (91% da população urbana). O tráfego de dados na rede 4G já representa 60% do tráfego total da TIM.

Primeira operadora a ativar a rede 4G na faixa de 700 MHz no Brasil, a TIM também avança na utilização desta frequência no Paraná. Somente em janeiro mais nove cidades tiveram o 700 Mhz implantado. Em todo o Brasil já são 916 municípios.

Por ser uma frequência mais baixa, o 700 Mhz permite o aumento da velocidade e o alcance de cobertura pode mais do que dobrar se comparado ao da faixa de 2600 MHz, além de proporcionar uma maior penetração nos ambientes indoor.

As ativações de 4G na faixa de 700 MHz também permitem a adoção da tecnologia carrier agregation em duas ou até três frequências, dependendo da localidade.

Os investimentos fazem parte do plano da TIM de R$ 12 bilhões destinados para a operação brasileira no triênio que vai até 2019, com foco em infraestrutura de rede.