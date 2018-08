Tomate Orgânico se consolida como opção rentável no Norte Pioneiro

Agricultores regionais participaram

O Instituto Emater realizou o 1º Dia de Campo sobre Tomate Orgânico em Nova Fátima, com a poio do Neat (Núcleo de Estudos de Agroecologia e Territórios) da Uenp (Campus Luiz Meneghel/Bandeirantes). O evento que aconteceu no Sítio São José, unidade de referência da região, reuniu mais de 200 participantes das Regionais Cornélio Procópio, Londrina e Santo Antônio da Platina, sendo eles agricultores, técnicos e empresas do ramo e teve como objetivo apresentar o modelo de produção sem o uso de agrotóxicos ou adubos químicos.

A gerente regional da Emater, engenheira agrônoma Eliani Aparecida Marson, contou que o “Dia de Campo” é uma metodologia da Emater para divulgar os projetos. “No Dia de Campo de Nova Fátima mostramos para as pessoas a viabilidade da produção orgânica”.

Para o engenheiro agrônomo da Emater, Felipe Spagnuolo, a proposta da região é ampliar o número de produtores orgânicos. “Na região atualmente a Emater atende mais de 50 produtores orgânicos certificados e outros 35 em processo de conversão. A meta para o final de 2019 é ter 100 produtores certificados e fazer o Dia de Campo é uma maneira de fomentar esse processo”, acredita Felipe.

Emocionados, Leonina Messias dos Santos (Nina) e o José Marcelino dos Santos pensaram até em vender o sítio, mas foi pela produção orgânica que eles começaram as quitar as dívidas e decidiram permanecer no campo. “Nós tivemos prejuízo com café, com pepino e ainda com o tomate no manejo convencional e de certa forma Deus encaminhou a nossa família para o caminho certo e estamos com as contas em dia, com as estufas produzindo muitos tomates de qualidade e ainda com comparador fixo para os produtos”, contou o casal.

O filho dos proprietários do sítio, Adriano José dos Santos, apresentou aos participantes as dificuldades enfrentadas pela família antes do período de conversão e ainda que a motivação para iniciar o manejo orgânico veio pela preocupação com saúde dele e da família e também as vantagens financeiras.

“Antes eu usava muito veneno e ficava com medo de entrar na estufa depois que passava a calda. Hoje eu entro na estufa tranquilo, passo apenas uma água para tirar a poeira e como tomate sem medo. Outro incentivo foi o preço, já que no convencional eu cheguei a vender a caixa a 15 reais e agora no orgânico meus tomates tem comprador certo e vendo na média de 97 reais a caixa”, explicou orgulhoso o agricultor.

Para o Biólogo e mestre em Agronomia, Diego Contiero, bolsista do Neat, a contribuição do núcleo veio junto com a Emater no acompanhamento do agricultor no processo de conversão até a certificação e no Dia de Campo fazendo a divulgação do Programa Paraná Mais Orgânico, uma política pública que auxilia o agricultor familiar de forma gratuita em todo o processo de certificação orgânica.

Texto: Daniani Souza

Fotos: Jean Guerino