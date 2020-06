Flávio Zanrosso prevê turismo como maior fonte de renda em Tomazina

E também de gerador de mais empregos no município

O prefeito Flávio Zanrosso fez visita de cortesia ao npdiario, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado do Diretor da secretaria municipal de Turismo, Michel Couto. Durante o encontro, o jornal recebeu também a visita do advogado, ex-vereador e ex-presidente de clubes sociais, Paulo Freitas. Todos almoçaram no jornal.

O chefe do executivo destacou a importância do turismo na região e previu que o segmento será o maior gerador de renda e emprego.

Freitas, que é conselheiro do Ath etico Para naense , entregou uma camisa autografada do Coritiba , time do qual Zanrosso é sócio e torcedor.

Veja como estão os andamentos das obras e ações que são objetos de Recursos de ordem Federal, Estadual, Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e Municipal do final do ano passado até este momento:

1. Estrutura no Salto Cavalcanti – Em Obras;

2. Mini Complexo Esportivo Vila Arvoredo – Entregue ✅

3. Ginásio – Fase final de Fechamento Metálico Licitada;

4. Calçamentos com Pedra Irregular:

Cidade – Obras com 90% concluídas;

Anta – Finaliza em 10 dias;

Matão – Obras a Iniciam em 10 dias;

Sapé – Obras com 40% concluídas;

Barro Preto – Obra Entregue ✅

5. Asfalto, Galerias Fluviais – Obra entregue ✅

6. Capela Mortuária – Obra entregue ✅

7. Parque do Trevo – Obras iniciadas;

8. Parque das Corredeiras – aguardando autorização para início de obra;

9. Passarela Jardim Santo Antônio – Aguardando autorização para início de obra;

10. Duas Novas Motoniveladoras – Uma entregue outra aguardando autorização para licitar;

11. Três novos tratores – Licitados aguardando empresa entregar;

12. Veículo novo para merenda – Aguardando autorização Sedu;

13. Veículo novo para Saúde – SPIN- aguardando entrega;

14. Ampliação UBS – Central – em fase de aprovação dos projetos junto a SESA;

15. Dois Ônibus Zero KM – Aguardando Autorização FNDE;

16. Estádio – Obras em 78% concluídas;

17. Nove Novas Academias ao Ar Livre – 4 já instaladas;

18. Poços Artesianos/bombas de água:

Sape – Instalado ✅

Matãozinho – Instalado ✅

Cerradinho – Instalado ✅

Barro Preto – Licitado

Aldeia Indígena – Instalado✅

Barra Mansa – Licitado

Banco da Terra – Instalado ✅

Água Fria – Licitado

19. Dois caminhões pequeno porte: Entregues ✅

20. Cinquenta Casas Populares :Em processo de Documentação;

21. Regularização das casas bairro alto 2 : Em andamento;

22. Três Secadores de Café – instalados; ✅

23. Obras Parque Industrial – Aguardando finalização do Projeto de Esgoto pela Sanepar;

24. Reforma Escola Ademar Haruo Ishi – Em obras;

25. Museu – Projeto Finalizado;

26. Reforma da Rodoviaria – Projeto em Andamento;

27. Caminhonete, 6 Secadores de café e roçadeiras- aguardando pagamento do ministério da agricultura;

28. Ambulância Nova ; Entrega em 30 dias;

29. Veículo Montana para Secretaria de Obras ; Entregue ✅

30. Novo Rolo compactador ; Aguardando Entrega

31. Obra de Calçadas – Iniciadas

32. Asfalto Novo em Tomazina e Sapé – Licitação em Andamento;

33. Mini complexo esportivo no Sapé; Em fase de Licitação.