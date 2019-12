Tudo pronto para a temporada nas praias do Paraná

Turismo vai gerar emprego e renda

Tudo pronto para o início da temporada de verão no Paraná (Foto principal: Praia Mansa/Caiobá). O Governo do Estado concluiu os últimos detalhes da operação que, neste ano, será aberta oficialmente no dia 21 de dezembro, em Matinhos, no Litoral, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior. As ações acontecem no Litoral e nas praias de água doce no Interior do Estado.

O Verão Maior, temporada 2019/2020, será marcado por reforço de policiais e bombeiros e nos serviços de saúde, saneamento, cultura, esporte e lazer, energia, além de proteção ambiental, limpeza das praias e monitoramento da qualidade das águas.

As ações envolvem inúmeros órgãos estaduais, como Segurança Pública, Saúde, Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Cultura, Esporte, Sanepar e Copel. Também contam com a parceria dos municípios.

Eventos que se espalharão também por outras regiões do Estado, como as Costas Leste, Oeste e Noroeste, até março. Serão ações e serviços para moradores e veranistas, com destaque para shows com artistas nacionais, queima de fogos, atividades de esporte e lazer, de entretenimento, além de reforço de segurança, saúde, proteção, orientações e projetos educativos.

“Será o maior verão da história do Paraná, com uma série de atrativos que farão com que os turistas conheçam ainda mais o nosso Estado, do Litoral à Costa Oeste”, afirmou Ratinho Junior. “Uma grande ação para impulsionar o turismo, recebendo muito bem os veranistas neste período de fim de ano e férias, gerando emprego e renda em diversas cidades”, completou.

SEGURANÇA PÚBLICA – Para que os veranistas possam curtir os encantos do Paraná com tranquilidade e sem preocupação, a Secretaria da Segurança Pública ampliou o efetivo nas regiões mais procuradas nesta época do ano, com destaque para o Litoral.

Estão programadas ações de policiamento ostensivo, proteção direta nas cidades, rodovias, praias (areia e mar), rios e matas, com o serviço de inteligência das polícias se antecipando a possíveis ocorrências.

A Polícia Militar reforçará o policiamento no Litoral do Estado com viaturas, módulos, motocicletas, bicicletas e helicóptero, além de um efetivo reforçado de acordo com o número de pessoas que descem para curtir o verão. Também haverá reforço policial e do Corpo de Bombeiros nas Costas Oeste e Noroeste.

Secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho destacou que a parceria entre Estado e prefeituras será a chave do programa Verão Maior. “O sucesso da operação depende do apoio, parceria e colaboração de todos os órgãos envolvidos, para que possamos prestar o melhor serviço para quem vai curtir a temporada no Paraná”, disse.

Marinho lembrou que haverá policiamento costeiro, por parte do 9º Batalhão da Polícia Militar, com atenção voltada para o mar e baías que recortam o Litoral paranaense. Pela Polícia Civil, haverá reforço no quadro de investigadores, escrivães e delegados. O trabalho contará com o apoio de uma aeronave do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), que atuará de maneira integrada com as demais forças de segurança. Ações de combate a golpes comuns nessa época também serão aplicadas.

BOMBEIROS – O Corpo de Bombeiros do Paraná terá um efetivo de mais de 700 militares e guarda-vidas civis. O atendimento é voltado a casos de emergência, como afogamentos.

No Litoral serão diversos postos de guarda-vidas, que contarão com o apoio da aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), tanto nos resgates e remoções aeromédicas quanto em patrulhamento preventivo.

POLÍCIA RODOVIÁRIA – Nas estradas estaduais da região litorânea, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) atuará com quatro postos para fazer a fiscalização de trânsito, com operações e atividades de combate ao excesso de velocidade e embriaguez ao volante.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) tem ainda equipes para fazer a conservação das vias com serviços de pavimentação, sinalização, roçada e limpeza, tudo para garantir que o tráfego de veículos seja mais seguro possível.

DEPEN – Efetivo do Departamento Penitenciário do Paraná (DEPEN-PR) também ganhará reforço. Serão feitas remoções de detentos das carceragens do Litoral do Estado antes do início das atividades de verão.

A Central de Monitoramento de Tornozeleira Eletrônica prestará apoio às ações, bem como equipes da Seção de Operações Especiais (SOE) farão fiscalizações nas carceragens de delegacias para retirar materiais ilícitos.

CIENTÍFICA – A Polícia Científica reforçará os serviços do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico-Legal, oferecendo suporte aos demais órgãos de Segurança Pública, Ministério Público e Poder Judiciário em relação à solução de crimes. Além da base em Paranaguá, durante a temporada a corporação terá um posto temporário em Matinhos.

SAÚDE – Na área da saúde já estão destinados R$ 5,6 milhões para as atividades que serão realizadas no período de verão nos municípios do Litoral paranaense – são R$ 900 mil a mais do que foi investido na última operação.

Os recursos serão usados para contratação de pessoas para trabalhar 72.948 horas, ou 6.079 plantões de 12 horas cada um. Equipes assistenciais (médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem) nos hospitais de Antonina, Matinhos, Morretes e Paranaguá serão reforçadas. Nos casos de emergência, haverá ainda o apoio da aeronave da Polícia Militar. Além disso, como forma de prevenção, estão previstas ações educativas de combate à dengue, sarampo e outras doenças.

CULTURA – A Secretaria de Estado da Comunicação e Cultura vai promover ações de entretenimento durante o período. Haverá shows com artistas renomados nacionalmente. Além disso, um diferencial do Governo do Estado neste ano será a queima de fogos em diferentes balneários do Litoral.

LAZER E ESPORTE – Para ajudar na recreação dos veranistas, a superintendência do Esporte planejou várias atividades lúdicas e esportivas em seis pontos fixos das praias paranaenses, em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná.

A Costa Oeste do Estado também será contemplada com várias atividades de lazer, principalmente no município de Porto Rico. Além disso, foi realizado um concurso para contratação temporária de acadêmicos de Educação Física para atuarem durante as atividades no verão. Os serviços serão disponibilizados ao público em janeiro e fevereiro.

ENERGIA ELÉTRICA – Com o aumento da demanda por serviços, a Copel já reforçou o efetivo operacional das unidades do Litoral. Também houve investimentos na melhoria da rede elétrica, totalizando 93 obras concluídas, além de outras em andamento com previsão de conclusão para as próximas semanas. Haverá distribuição de material educativo sobre o consumo racional de energia.

Assim como no ano anterior, a Copel disponibilizará contêineres em Matinhos (Caiobá) e Guaratuba (Praia Central), além de uma unidade móvel em Pontal do Paraná, com orientações aos usuários, entrega de folders e empréstimo dos patinetes e bicicletas elétricas.

LIMPEZA DAS PRAIAS – A Sanepar fez investimentos para melhoria dos serviços de atendimento ao cidadão, fornecimento de água e o tratamento de esgoto. Os veranistas poderão contar com a Sanepar para a limpeza das praias (coleta manual durante o dia). Serão dez equipes de coleta em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná.

Assim como nos anos anteriores, o projeto das ecoduchas (Chuá) será instalado em pontos fixos do Litoral, e outros dois itinerantes. Também relacionado à limpeza da região, o Instituto das Águas do Paraná informou que está ajustando todas as questões referentes a limpeza na Ilha do Mel.

QUALIDADE DAS ÁGUAS E AMBIENTE – Na área do meio ambiente, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) atuará com a fiscalização das áreas de proteção ambiental, junto com a Polícia Ambiental, e também na proteção da fauna e da flora.

Haverá monitoramento das águas em 49 pontos do Litoral e outros pontos nas praias artificiais do Lago Itaipu, na Costa Oeste. Também estão previstas atividades de educação ambiental.

O Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde (BPAmb-FV), que desenvolve um trabalho de pré-temporada, fará operações e outras ações para combater a pesca irregular, desmatamento, entre outros crimes.

PROTEÇÃO E EMPREGO – A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho vai realizar diversas operações e ações voltadas para a proteção da criança e do adolescente, combatendo também a exploração infantil. Também estão previstas atividades conjuntas com as forças policiais do Estado de proteção à criança, como já tem sido realizada, a exemplo da operação Infância Segura.

TRÂNSITO – Pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) serão organizadas atividades de educação no trânsito, desenvolvendo projetos e abordagens educativas em momentos específicos da temporada.

As equipes estarão nos balneários de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, com atividades nos finais de semana, a partir de janeiro até o carnaval, com tendas junto com os profissionais da Superintendência do Esporte.