Vamos facilitar a vida das pessoas e das empresas, diz governador

Promessa de mais investimentos na infra-estrutura

Empossado na manhã desta terça-feira (1), o governador Carlos Massa Ratinho Júnior conta com a confiança e o apoio dos prefeitos paranaenses. Representantes de diversos municípios estiveram presentes na cerimônia de transmissão de cargo, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Mário Augusto Pereira, prefeito de Ribeirão Claro: “Com a história que ele já escreveu como deputado e secretário, o contato com os prefeitos e o reconhecimento deles, ele já conhece as necessidades de cada região. Tenho certeza que o Ratinho Junior fará uma gestão que olha o todo, e não apenas as principais cidades, porque é o todo que vai fazer o Paraná evoluir”

Em seu primeiro discurso como governador, na Assembleia Legislativa, Carlos Massa Ratinho Junior reafirmou o compromisso de preparar o Paraná para o futuro. Ele definiu como objetivo de gestão transformar o Paraná no Estado mais moderno do País e referência nacional em gestão pública.

A base para isso, explicou, será o planejamento, a definição de metas, a inovação, eficiência da gestão, valorização e capacitação de servidores e o respeito ao dinheiro público. “Não viveremos mais o estado do improviso, vamos planejar o nosso futuro. Nós sabemos onde queremos chegar e o único caminho possível é a eficiência”, afirmou.

Eficiência, modernidade, inovação foram as palavras mais utilizadas pelo novo governador, que confirmou que vai atender o desejo de mudança manifestado nas urnas.

Vamos realizar os ajustes necessários para melhorar os resultados e a entrega dos serviços que a população precisa e merece. E vamos facilitar a vida das pessoas e das empresas”

Defensor do Estado Necessário, pautado pela eficiência na gestão e por uma estrutura enxuta, Ratinho Junior destacou as medidas que serão adotadas pelo novo governo. A primeira delas, tomada antes mesmo da posse, foi a redução do número de secretarias de 28 para 15. “É a primeira etapa para a redução da máquina pública”, disse ele.

METAS – Ratinho Junior reforçou que toda a administração estadual irá trabalhar com metas e resultados. O governador também informou que serão feitos investimentos na infraestrutura do Estado e na capacitação e valorização dos servidores e que as empresas, independente do porte, terão mais apoio do Estado.

“Vamos realizar os ajustes necessários para melhorar os resultados e a entrega dos serviços que a população precisa e merece. E vamos facilitar a vida das pessoas e das empresas”, garantiu.

Segundo ele, o ambiente político nunca foi tão favorável para as mudanças. Pela primeira vez, o Paraná terá senadores alinhados ao governo e deputados federais e estaduais comprometidos com o novo modelo de fazer política. Ratinho Junior também citou o bom relacionamento com a sociedade civil organizada, representada pelo seu vice, Darci Piana, que foi presidente da Fecomércio.

Linhas de ação do novo governo

Veja a síntese do que disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior sobre diversas áreas do Estado:

Agricultura

Seremos o celeiro do mundo e vamos agregar valor à produção. Vamos investir em tecnologia, apoiar os produtores em todos as áreas, da economia familiar às grandes cooperativas. A infraestrutura será uma das bases para apoiar esse crescimento.

Infraestrutura

Vamos ampliar e modernizar nossos aeroportos, rodovias e ferrovias. Melhorar eficiência de nossos portos e consolidar novos projetos. Seremos o hub logístico da América Latina para assumir a liderança econômica da nossa região.

Segurança

Vamos valorizar nossos profissionais e combinar as mais modernas tecnologias com inteligência, estratégia e a presença ampliada de nosso contingente nas ruas.

Educação

O aluno será o centro do processo de ensino. Vamos em busca do melhor Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

Ensino Superior

Vamos consolidar nossas universidades como polos de desenvolvimento regional, vamos valorizar os educadores e todos os colaboradores envolvidos nesse processo para garantir a melhor formação possível para nossos jovens.

Nossas escolas vão formar os cidadãos e os novos desafios que o século XXI 21 nos impõe.

Empregos

Vamos focar na geração de empregos, mas empregos próximos das pessoas. Gerando novas oportunidades em todas as regiões para não separar as famílias.

Economia

Vamos atrair e desenvolver novas atividades econômicas. Se já somos o Estado do agronegócio, seremos também o Estado do turismo, inovação tecnológica e novos modelos industriais.

Saúde

Teremos programas para garantir que a saúde no nosso Estado seja sinônimo de respeito e de qualidade.

Gestão

Vamos fazer essa transformação com uma gestão consistente, com planejamento, com a indicação dos melhores profissionais, uso das melhores técnicas e junto com a valorização e capacitação de nossos servidores.

Redução da máquina

Não terei medo e não vou ceder um milímetro para acabar com os privilégios e excessos da máquina pública. Vou defender e praticar o Estado Necessário, aquele que se pauta pela eficiência e pela estrutura necessária para resgatar a dignidade dos que mais precisam e incentivar novas oportunidades.

DISCURSO DO GOVERNADOR CARLOS MASSA RATINHO JR

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

01/JANEIRO/2019

É com muita emoção que vivo esse momento nessa Casa. Foi aqui, há 16 anos, que comecei a consolidar o meu projeto. Foi nesse plenário que comecei a compartilhar o meu sonho com os paranaenses e foi aqui que aprendi a consolidar a prática do diálogo, da democracia e do respeito. Onde aprendi que ouvir, ponderar e ter serenidade para tomar as decisões é mais importante que ter razão.

A caminhada até hoje foi marcada por uma trajetória de muita luta, de muito trabalho, de muita confiança e pela certeza de que é possível romper com tradições e com modelos antigos para estabelecer um novo jeito de se fazer política.

Tenho orgulho de ser o primeiro governador eleito nos últimos 40 anos sem fazer parte de nenhuma oligarquia. Tenho orgulho de ter uma história familiar de superação.

Se a política me deu os instrumentos para consolidar o meu projeto, foi a minha família quem me deu a base que me sustentou, os meus valores de justiça e de bom senso. Foi com meus pais que aprendi desde cedo a valorizar o trabalho e a respeitar as pessoas, fazendo disso uma constante na minha vida.

Sem arrogância, mas com a absoluta convicção de quem não abandona seus ideais, quero dizer que trabalhei incansavelmente para que este dia se tornasse realidade.

Percorri o meu caminho com a certeza de que a boa causa pode ser compartilhada. Esse projeto, que vem sendo construído desde quando eu tinha 21 anos, amadureceu, ganhou novos parceiros e hoje se consolida como um dever.

Fui escolhido pela maioria da população para liderar esse movimento de transformação, de inovação. Agora estou aqui não por minha causa, mas por uma causa comum. Hoje iniciamos um novo momento que pertence a todos os paranaenses, sem exceção.

Quero agradecer cada um dos três milhões e duzentos mil votos que recebi dos paranaenses de todas as regiões e de todas as cidades e quero garantir a cada cidadão dessa terra generosa que estou consciente da minha responsabilidade e que a minha dedicação e a minha entrega serão plenos.

A minha obrigação de trabalhar incansavelmente para fazer do Paraná uma referência para o Brasil, o estado mais moderno do nosso País, é também o meu compromisso e de todos os que me acompanham.

No meu governo, todos os secretários, todos os dirigentes de estatais, de autarquias e de órgãos do estado vão trabalhar com metas e objetivos para consolidar o Paraná como protagonista do Brasil.

Somos o maior produtor de alimentos por metro quadro do mundo e vamos assumir essa vocação. Seremos o celeiro do mundo e vamos agregar valor à nossa produção.

Para isso acontecer, vamos investir em tecnologia, vamos apoiar os produtores em todas as áreas. Desde a agricultura familiar às grandes cooperativas.

A infraestrutura será uma das bases para apoiar esse crescimento. Vamos modernizar e ampliar os nossos aeroportos, as nossas rodovias e ferrovias, melhorar a eficiência dos nossos portos e consolidar novos projetos. Seremos o hub logístico da América Latina para assumir a liderança econômica na região.

Na segurança pública vamos valorizar os nossos profissionais e combinar as mais modernas tecnologias com inteligência, estratégica e a presença ampliada do nosso contingente nas ruas.

Na educação, o aluno será o centro do processo de ensino. Vamos em busca do melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Será nossa meta e nosso desafio. No ensino superior, vamos consolidar as nossas universidades como pólos de desenvolvimento regional.

Vamos valorizar os educadores e todos os colaboradores envolvidos nesse processo para garantir a melhor formação possível aos nossos jovens, aos nossos filhos.

As nossas escolas serão a base formadora de cidadãos prontos para os novos desafios que esse século 21 impõe.

Vamos focar na geração de emprego, mas do emprego próximo das pessoas, gerando novas oportunidades em todas as regiões para que as famílias paranaenses não precisem se deslocar nem se separar em busca de trabalho.

Vamos atrair e desenvolver novas atividades econômicas. Se já somos o estado do agronegócio, seremos também o estado do turismo, da inovação tecnológica e de novos modelos industriais.

Teremos programas e ações específicas para garantir que a Saúde em nosso estado seja sinônimo de respeito e de qualidade.

E vamos fazer essa transformação como uma nova gestão. Consistente, com planejamento, com a indicação dos melhores profissionais e com o uso das melhores técnicas junto com a valorização e a capacitação dos nossos funcionários.

Não viveremos mais em um estado de improviso. Vamos planejar o nosso futuro.

Durante a campanha eu sempre dizia que “para quem não sabe onde quer chegar qualquer caminho serve”. Mas nós sabemos onde queremos chegar e o único caminho possível é o da eficiência.

Esse novo modelo de gestão que a população espera que aconteça exige transparência, medidas de governança com uma política de compliance em todas as áreas e o respeito ao dinheiro público.

Vamos aposentar os velhos dilemas ideológicos e as velhas formas de confrontação e enfrentar os nossos problemas com a cooperação.

Temos um ambiente político favorável para isso acontecer. É a primeira vez na história que teremos a possibilidade de consolidar uma agenda única com os nossos senadores Álvaro Dias, Flávio Arns e professor Oriovisto. Temos uma bancada federal e uma Assembleia Legislativa comprometidos com esse novo jeito de se fazer política.

Tenho a certeza de que terei ao meu lado também a sociedade civil organizada e o que as entidades de representação do setor produtivo empresarial ligadas ao G7 serão parceiras na geração de riquezas e de novas oportunidades de emprego e renda.

Quero reafirmar o meu pedido para que todos depositem em nosso governo muita esperança e muita confiança. Posso garantir que vou retribuir com muito trabalho.

Incansavelmente estarei dedicando o meu trabalho e o meu tempo a todos os paranaenses.

O Paraná vai ser melhor. Nosso governo será pautado pelo diálogo franco, amplo e permanente. Vamos facilitar a vida das pessoas e das empresas.

Nossa agenda social será pautada pelo ganho da eficiência e pelo equilíbrio das contas públicas.

Somos um estado de muitos e vamos valorizar e respeitar essa pluraridade.

Não terei medo e não vou ceder um milimetro para acabar com os privilégios e os excessos da máquina pública, realizando os ajustes necessários para dar maior resultado e melhorar a entrega dos serviços que a população precisa e merece.

Vou defender e praticar o Estado necessário, aquele que se pauta pela eficiência e pela estrutura necessária para resgatar a dignidade dos que mais precisam e incentivar novas oportunidades.

Já iniciamos com a reforma diminuindo os número de secretarias de 28 para 15 e vamos avançar muito mais.

É assim que vamos agir. É assim que vamos construir um futuro mais próximo para todos os que vivem no Paraná.

Ao meu lado terei a experiência e a lucidez do meu vice Darci Piana, a quem agradeço por ser um dos primeiros a se juntar ao nosso projeto com muita dedicação.

Por fim, quero agradecer a Deus, à minha família – minha esposa Luciana, meus filhos Alana, Yasmin e Carlos Roberto Massa Neto; meus irmãos Gabriel e Rafael, minha tia Márcia, minha mãe Solange Martinez Massa e meu pai Carlos Massa, de quem eu herdei com muito orgulho o nome Ratinho Junior.

Acreditem nos seus sonhos e confiem no trabalho. O trabalho é transformador.

Um amanhã melhor para todos, mas um amanhã possível, construído com responsabilidade e com o esforço comum.

Obrigado. Que Deus nos abençoe e nos ilumine e que 2019 seja um ano pleno de realizações.