Vegas aberto hoje até 2 horas da madrugada

Com todas as precauções sanitárias impostas pela pandemia na cidade

O empresário Guilherme Muniz (fotos), confirmou na noite desta quinta-feira, dia 17, que o Vegas Pub/Restaurante/Lanchonete, abrirá à noite nesta sexta-feira, dia 18, e também no sábado, 19, na avenida Oliveira Motta, centro de Santo Antônio da Platina.

Por enquanto, não vai convidar bandas para o som ao vivo que o Norte Pioneiro estava acostumado a curtir nos finais de semana.

Como a lotação do ambiente é de 200 frequentadores, e a capacidade tem que ser de 50%, haverá vagas apenas para 100 pessoas, com dois metros de distância entre as mesas, álcool gel disponível e uso obrigatório de máscaras.

De domingo até quinta-feira o Vegas atenderá até 23 horas.