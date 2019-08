Vegas Pub tem promoção no aniversário de Santo Antônio

Ofertas até terça-feira

Vegas Pub realizou nesta sexta-feira, dia 16, a Noite do Rock. Evento contou com a participação das bandas Rock Retrô e Clichê Acústico.

E não param por aí as novidades, além de grandes promoções nas cervejas como, Devassa, Cacildis, Petra e Eisenbahn, as porções de batata rústica, anéis de cebola e tiras de tilápia com molho também estão com preços reduzidos.

Tudo isso em comemoração ao aniversário de Santo Antônio da Platina, sendo as ofertas válidas até a data comemorativa, dia 20 de agosto, terça-feira.