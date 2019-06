Vertedouro de Itaipu proporciona espetáculo das águas

Voltou após sete meses

Depois de sete meses, a Itaipu voltou a abrir seu vertedouro. Até segunda-feira, 3, quem passar pela usina terá a oportunidade de ver um show de beleza, com o espetáculo das águas. Neste sábado, pela manhã, o vertimento passou de 1,3 mil metros cúbicos de água por segundo, equivalente ao volume médio anual das Cataratas do Iguaçu, que desde ontem (31) está com a vazão três vezes maior.

A última abertura do vertedouro havia ocorrido em 18 de novembro do ano passado. O vertimento, que começou aos dez minutos da madrugada deste sábado, deverá ocorrer de forma intermitente, ou seja, ocasionalmente. Quem tiver sorte e marcar uma visita neste final de semana aos atrativos da usina poderá assistir ao espetáculo. A abertura de uma das três calhas ocorre em função das chuvas no reservatório de Itaipu e na bacia do Rio Paraná.

É graças às chuvas que caem na região Sudeste, por sinal, que a bandeira tarifária das contas de energia, que em junho está amarela, passará a verde em julho, o que significa que não haverá cobrança adicional. A previsão é que as chuvas prossigam ao longo do mês, melhorando a situação dos reservatórios.

Passeios

A hidrelétrica oferece oito opções de roteiro para os visitantes, que vão desde passeios para conhecer a grandiosidade da usina, como o Itaipu Panorâmica e Itaipu Especial, a uma experiência virtual no espaço, no Polo Astronômico.

Além destes passeios na usina, o Complexo Turístico oferece visitas ao Refúgio Biológico Bela Vista e ao Ecomuseu, ambas estruturas da Itaipu.

Mais informações, reservas e compras de ingresso antecipadas acesse o endereço: www.turismoitaipu.com.br

Quem é da região, não paga entrada.