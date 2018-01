Wenceslau Braz conquista mais de duas mil novas ligações à rede de esgoto

Salta dos atuais 28% para mais de 80% de cobertura sanitária num investimento de R$ 14 milhões

O município de Wenceslau Braz vive uma verdadeira revolução no quesito saneamento básico. Obras já em andamento serão responsáveis por ligar 2.255 residências à rede de coleta e tratamento de esgoto, em um investimento estadual e federal que passa dos R$ 14 milhões.

A primeira etapa da obra já teve início e será responsável por 1.328 novas ligações à rede de coleta e tratamento de esgoto entre 2018 e 2019. Paralelamente deve ter início ainda este ano a segunda etapa, onde serão 927 casas integradas ao sistema de saneamento básico de Wenceslau Braz.

Com as obras o município saltará dos atuais 28% de cobertura sanitária para mais de 80%. Levando em consideração que a média nacional dos municípios é de 50% da área urbana integrada à rede de esgoto, os índices atuais são baixíssimos, porém com as obras o novo percentual colocará Wenceslau Braz como um dos melhores neste quesito em todo o Paraná.

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), comemora a chegada desses investimentos e coloca o saneamento básico como questão primordial em uma gestão pública. “Para nós é um orgulho fazer parte da história de Wenceslau Braz e amanhã ou depois quando estiver fora da política poder olhar para traz e ver esse legado tão importante deixado para as próximas gerações.Faço questão de agradecer ao deputado Sérgio Souza, que trabalhou muito pela liberação dessa verba, assim como a Sanepar, através do seu presidente MounirChaowiche, e ao governo do Paraná”, pontua.

“Hoje não tem como se pensar em um município sem bons índices de saneamento básico. Uma cidade sem esgotamento sanitário é uma cidade sem saúde. Por isso, logo no começo do nosso mandato, nos esforçamos muito para que essas obras de saneamento básico pudessem sair do papel e beneficiar milhares de pessoas”, completa o prefeito.

INVESTIMENTOS RURAL E URBANO

A Sanepar também realiza outras duas importantes obras em Wenceslau Braz: a ampliação do sistema de abastecimento da cidade e a implantação de um novo sistema de abastecimento na comunidade rural do Km 10.

O sistema de abastecimento da zona urbana ganha uma nova adutora de 5 quilômetros de extensão, mais de 1,5 quilômetro de rede de distribuição e um novo reservatório de 150 mil litros.

Já no bairro rural do Km 10 a Sanepar construiu um poço artesiano e agora faz a ligação entre o capitação e a caixa d’água que atende a comunidade.