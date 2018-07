Wenceslau Braz investe meio milhão de reais em pavimentação

Com pedras sextavadas

A prefeitura de Wenceslau Braz realizará obras de pavimentação em mais duas vias urbanas: a Rua Aguinaldo Pereira Lima, na Vila Santa Maria, e a Rua José Daller, na Vila Velha.

Somadas, as duas obras passarão de R$ 500 mil e beneficiarão dezenas de moradores dos dois locais que há décadas aguardam pela pavimentação. O pavimento a ser usado nas obras é de pedras sextavadas.

Meta é pavimentar ao menos 70% das vias que ainda estão sem calçamento no município”

A Rua Aguinaldo Pereira Lima, que faz fundos com o Asilo São Vicente de Paula, será pavimentada graças a uma emenda parlamentar do senador Álvaro Dias. Já a Rua Daller, fundos com o Pátio Municipal, terá suas obras realizadas com os recursos de uma emenda do deputado federal Sérgio Souza.

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar, destaca a atuação do município para melhorar a infraestrutura urbana. “Assumimos a prefeitura com 13 quilômetros de ruas sem calçamento, o que é um número muito alto. Logo no primeiro ano da gestão fizemos grandes obras de pavimentação e recape asfáltico e temos uma meta de pavimentar ao menos 70% das ruas que ainda estão sem calçamento no nosso município”.

A secretaria municipal de Planejamento finaliza as questões técnicas para dar início ao processo de licitação do projeto da obra, que deve ter o edital lançado nos próximos dias.Em 2017 a prefeitura sanou problemas históricos do município, como a realização da pavimentação das ruas Quinta e Nagib Maluf, na Vila Velha, onde os moradores aguardavam pela obra há 40 anos.

Além disso, importantes obras de recape asfáltico também foram realizadas, como na Rua Aníbal Andraus, na Vila Santa Maria, e nas ruas ao redor da praça do fórum, no centro da cidade.

Foto: Secretaria de Planejamento faz últimas medições antes do edital para licitação da obra