Wenceslau Braz solicita R$ 3 milhões para pavimentação

Wenceslau tem hoje mais de 13 quilômetros de ruas sem asfalto

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar, solicitou junto ao governo do Paraná um recurso de R$ 3 milhões para a pavimentação de diversas ruas da zona urbana do município, durante encontro de prefeitos com representantes do Estado (foto) ocorrido nesta terça-feira (28) em Ponta Grossa.

Atualmente, o município tem aproximadamente 13 quilômetros de ruas não pavimentadas na zona urbana, sendo este um dos grandes problemas que o poder público tem que resolver nos próximos anos.

Situação da pavimentação em Wenceslau Braz é gravíssima; não podemos mais aceitar que moradores tenham que conviver com barro em dias de chuva ou uma enorme nuvem de poeira em dias de sol”

“Estamos solicitando esse recurso porque a situação de muitas ruas de Wenceslau Braz no que diz respeito a pavimentação é gravíssima. O município não pode mais aceitar que moradores tenham que conviver com barro em dias de chuva ou uma enorme nuvem de poeira em alguns dias de sol”, avalia o prefeito Paulo Leonar.

“Temos uma meta de pavimentar até 80% das ruas que ainda não são calçadas nos próximos anos e temos buscado recursos para isso. Ano passado já realizamos uma grande obra de pavimentação na Rua Nagib Maluf e Rua Quinta, sanando um problema que se arrastava há décadas e agora está resolvido. Para este ano também já tem os mais obras previstas de pavimentação e para os próximos anos a tendência é de chegar a todos os bairros, melhorando diretamente a qualidade de vida de milhares de pessoas”, projeta.

CONTORNO – Outra reivindicação do prefeito Paulo Leonar ao governo do Estado foi com relação à pavimentação do Contorno Sul, o desvio que liga a PR-092 à PR-422 passando pelo aterro sanitário e Vila Toyoki.

Atualmente o local não conta com pavimentação e sendo assim seu propósito de desviar o tráfego de caminhões do centro da cidade acaba não atingido. “Pedimos pressa ao governo para que libere o recurso para pavimentar nosso desvio e desafogar o trânsito pesado no centro da cidade. Temos a garantia de que este recurso virá para nosso município, mas estamos pedindo agilidade por se tratar de uma obra de grande importância para Wenceslau Braz”, afirma Paulo Leonar.

INFRAESTRUTURA – Em geral as questões envolvendo a infraestrutura de Wenceslau Braz sempre receberam atenção especial do governo Paulo Leonar. Além de obras de pavimentação, a prefeitura tem realizado em 2018 inúmeras obras de reforma ou implantação de galerias pluviais, recape de ruas, reformas em calçadas e a tão esperada obra de ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto, que ao seu fim terá elevado o percentual de cobertura sanitária da zona urbana de 28% para mais de 80%.