Workshop de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho

Em Santo Antônio da Platina

O Sesi Santo Antônio da Platina realizará o primeiro Workshop – Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho no eSocial. O evento é destinado para as empresas do Norte Pioneiro e será realizado no dia 24 (terça-feira) às 14 horas.

O eSocial é uma inovadora forma de prestar informações do mundo do trabalho, substituindo diversas obrigações acessórias existentes atualmente. Com isso, o sistema irá centralizar as informações ligadas aos trabalhadores numa única plataforma e os aspectos ligados à Segurança e Saúde do Trabalho serão um dos maiores desafios das empresas na implantação dos dados do eSocial, exigindo organização de rotinas e documentos. Para lançar os dados no eSocial será necessário um trabalho de preparação preliminar para evitar que erros venham a prejudicar as empresas, gerando punições futuras.

A iniciativa pretende apresentar o cenário atual e futuro desse processo de implantação do eSocial, apontando os caminhos que as empresas poderão seguir para se prepararem para este sistema que controlará os dados ligados à relação entre empresa e trabalhadores.

Entre os principais assuntos estão os impactos no envio de informações de SST inconsistentes; informações obrigatórias sobre SST no eSocial; reflexos diretos e indiretos na fiscalização das empresas, entre outros pontos relacionados a SST no eSocial.

Os interessados deverão confirmar presença até o dia 23/04 pelo e-mail aline.pereira@sistemafiep.org.br

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 043 3534-8160 ou 043 3534-8170.