Abertas vagas de estágio nas promotorias de Cambará e Andirá

A 1ª Promotoria de Justiça de Andirá está com processo seletivo aberto até o dia 27 de fevereiro para a seleção de um estagiário de pós-graduação em Direito, além de formação de cadastro de reserva. Podem participar da seleção os bacharéis ou bacharelandos em Direito, que estejam matriculados em curso de pós-graduação na data da admissão.

O candidato selecionado receberá bolsa de R$ 1.981,20, além de auxílio-transporte de R$ 198, para cumprir seis horas diárias de estágio, de segunda a sexta-feira, no período vespertino.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na 1ª Promotoria de Justiça de Andirá (Rua Ivaí, 515. Fórum, Centro), das 13h30 às 18 horas. O candidato deverá apresentar no momento da inscrição cópias da identidade e do CPF, comprovante de matrícula ou cópia do certificado de conclusão do curso e ficha de inscrição.

O processo seletivo será realizado por meio de duas etapas. A primeira será uma prova de caráter classificatório e eliminatório aplicada no dia 2 de março, às 13h30, no Colégio Estadual Durval Ramos Filho (Rua Ingá, 360). O conteúdo programático está disponível no edital de seleção. A segunda etapa será uma entrevista pessoal de caráter eliminatório e classificatório, com os quatro melhores classificados na primeira etapa, realizada no dia 16 de março, às 13h30, no gabinete da 1ª Promotoria de Justiça de Andirá.

O resultado final será divulgado no site do Ministério Público e afixado na 1ª Promotoria de Justiça da comarca, no dia 18 de março, às 14 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3538-2366 ou no edital do processo seletivo.