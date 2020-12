Reivindicou também R$ 200 mil para o Espaço Micro Empreendedor, R$ 300 mil para pavimentação e R$ 500 mil para construção da Praça Gourmet

O governo federal lançou nesta quarta-feira, dia 16, em cerimônia às dez horas no Palácio do Planalto, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Elaborado pelo Ministério da Saúde, o documento já havia sido entregue no dia 12 pelo advogado-geral da União, José Levi, ao ministro Ricardo Lewandovski, relator das ações que tratam da obrigatoriedade da vacina e outras medidas de combate à pandemia.

Representando os prefeitos do Paraná, a chefe do executivo de Quatiguá, Adelita Parmezan de Moraes, participou da iniciativa, em Brasília, com o presidente Jair Bolsonaro e Líderes do Governo, em especial Ricardo Barros, e Ministros. Após encontros com vários parlamentares, Adelita participou de reunião com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia que tem objetivo de executar políticas do Ministério da Educação, referente a concretização da nova escola que será construída em Quatiguá, no valor de R$ 4 milhões (ilustração do projeto).

O projeto foi idealizado com a apoio da Deputada federal Luisa Canziani (PTB) e o Espaço Educativo Urbano de 12 Salas de Aula, que destina-se à orientação para a construção de escola de um pavimento, a ser implantada nas diversas regiões do Brasil. O edifício terá capacidade de atendimento de até 780 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), e 390 alunos em período integral.

Foi considerada como ideal a implantação dessas escolas em terreno retangular com 8.000 m2.

Também, nesta quarta-feira, a gestora esteve com o deputado Filipe Barros (PSL), a quem reivindicou R$ 200 mil para o Espaço Micro Empreendedor, R$ 300 mil para Pavimentação e R$ 500 mil para a construção da Praça Gourmet. Com o Líder de governo da Câmara Ricardo Barros (PP) e o deputado Federal Vermelho (PSD) foi realizada uma reunião para liberação de vários outros projetos e programas.

