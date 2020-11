Agronomia inserida na grade da Unopar de Santo Antônio da Platina

Ciclo básico que fundamenta formação profissional inclui administração, biologia, química, física e matemática

O curso de agronomia a distância da Universidade Unopar forma profissionais capacitados para administrar propriedades rurais, com foco na produtividade e conhecimento técnico sobre todos os seus processos agropecuários. Na graduação, você vai adquirir conhecimentos para fazer o planejamento das safras e criações, manejar recursos naturais, lavouras e rebanhos, além de desenvolver pesquisas para melhoramento do solo, dos processos e das espécies de animais e produtos agrícolas.

As disciplinas que você vai estudar incluem técnicas de agricultura e ciência do solo, matérias que facilitam o entendimento dos fenômenos e princípios que envolvem o solo, as plantas e a vida animal. O ciclo básico, que vai fundamentar a sua formação profissional, inclui administração, biologia, química, física e matemática.

O estudante da faculdade de agronomia precisa gostar do campo e das atividades rurais, compreender o valor da preservação ambiental e visar sempre à gestão sustentável dos recursos no desenvolvimento das suas atividades. Além de se dar bem com plantas e animais, é importante ter bom relacionamento interpessoal para administrar equipes multidisciplinares.

Áreas de atuação

Atualmente, não é apenas o setor de agronegócio que demanda profissionais formados em agronomia. O número de empresas de diferentes segmentos que contratam agrônomos é crescente, tanto para atuar diretamente no campo como fora dele, em funções de planejamento e gestão. Confira algumas áreas em que você pode exercer a profissão depois de formado: