Alunos do Cursinho Magnus ganham inscrição para Enem ou vestibular

Matriculados têm várias vantagens

Os alunos matriculados no Cursinho Pré Vestibular do Colégio Magnus ganharão a inscrição para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou para o vestibular à sua escolha. A taxa será custeada pela instituição como forma de incentivar os vestibulandos.

Único colégio da região credenciado ao Sistema Objetivo e já devidamente reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação) para o início das aulas em 2020, o Magnus vai disponibilizar as melhores condições para os alunos alcançarem sucesso nos vestibulares mais concorridos do país, com uma equipe de professores altamente capacitada e muitas novidades.

Destaque para o apoio pedagógico para estudantes que ainda não decidiram qual área escolher, instruindo de forma técnica para o melhor aproveitamento das vocações individuais, mas também levando em consideração critérios como tendências de mercado e possibilidades profissionais futuras.

Outra ferramenta do Cursinho Pré-Vestibular Magnus é a TV Web Objetivo, que disponibiliza aulas e conteúdos completos para que os alunos possam acessar de onde e quando quiserem, oferecendo flexibilidade de horário e maior interação com uma geração cada vez mais tecnológica.

O Cursinho Magnus oferece três modalidades: 100% Medicina, Humanas e Geral. Essa divisão visa justamente preparar para a área escolhida, focando em matérias com maior peso nos vestibulares.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (43) 3525-3033 e (43) 99163-0817 ou pessoalmente, na central de matrículas, na Rua Coronel Alcântara, 312, ao lado do Banco do Brasil, centro de Jacarezinho.

INÍCIO DAS AULAS – O Magnus terá turmas do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, além do já citado Cursinho Pré Vestibular. Para o início das aulas, em 3 de fevereiro, toda equipe pedagógica tem passado por seguidos treinamentos. Haverá ainda, antes do início do ano letivo, uma reunião entre familiares, alunos, escola e Escola da Inteligência (mais uma novidade do Magnus,que vai lidar com a inteligência emocional dos alunos).

Além de tudo isso, o Magnus ainda oferecerá uma estrutura de mais de 2,5 mil metros quadrados, com quadras poliesportivas cobertas, mini fazenda, laboratórios e muito mais.

A estrutura física já está com todos pilares erguidos e agora se inicia a fase do fechamento e cobertura.