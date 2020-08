Alunos promovem carreata contra fechamento do Colégio Sesi

O Colégio SESI (foto) vai fechar no final de ano e não tem data para reabrir. Hoje, são 150 alunos, dos quais 60 concluintes e outros 90 cursando o primeiro ou segundo anos, os quais terão que procurar outro estabelecimento de ensino para terminar o Ensino Médio(antigo Segundo Grau).

Alunas do estabelecimento de ensino (com alguns pais e amigos) estiveram na câmara de vereadores local na noite de segunda-feira, dia 17, e entregaram um documento sobre o assunto (foto). Agora, organizam uma carreata para esta quarta-feira, dia 19, entre 17h30m e 18 horas, saindo a partir do SESI.

Até o final de 2020, os alunos continuarão com as aulas normalmente. A pandemia é a principal causa da desativação.

A estrutura de Santo Antônio da Platina foi inaugurada em novembro de 1998, às margens da BR-153, na rua José Vieira de Gusmão, 850, Trevo para Povoado da Platina. Outras atividades no local continuarão.

O Serviço Social da Indústria apoia as indústrias nas suas ações para aprimorar o conhecimento e a capacitação e melhora a competitividade dos trabalhadores, seus familiares e comunidade em geral.

Estão sendo cessados neste momento (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) dos Colégios Sesi distribuídos em todas as regiões do estado.Trata-se de uma decisão da presidência da Fiep, diante do cenário atual. A Unidade de Sesi/Senai em Santo Antônio da Platina continua atuando nos demais segmentos existentes com foco nas necessidades das Indústrias do Norte Pioneiro.

