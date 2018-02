Voltam às aulas na rede municipal em Wenceslau Braz

Com grandes investimentos e contratação de professores

Neste ano mais uma vez a rede municipal de ensino conta com material do Sistema Positivo, que além de apostilas e outros materiais didáticos também oferece cursos de capacitação aos professores.

Para esta volta às aulas a secretaria municipal de Educação também promoveu algumas melhorias físicas nas escolas e buscou promover uma Semana Pedagógica bastante intense aos professores da rede municipal.

Vale lembrar que há alguns anos o município teve um das piores avaliações do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e de 2017 para cá realizou grandes investimentos para transformar a realidade educacional dos estudantes que frequentam as escolas públicas municipais.

“Assumimos a gestão herdando essa mancha na história de Wenceslau Braz que foi a nota do IDEB baixíssima, uma das piores da região. Claro que de imediato tivemos uma série de medidas para melhorar a educação básica, porque os alunos que têm uma boa base escolar com certeza terão muito mais oportunidades no futuro”, avalia o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT).



Entre os investimentos destacam-se a contratação do Sistema Positivo para o fornecimento de material escolar e a realização de um PSS (Processo Seletivo Simplificado) para a contratação de professores capacitados para preencher as vagas que não eram preenchidas pelos professores concursados.

“Fizemos questão de ter um material escolar de primeira aos nossos alunos, assim como realizar o primeiro PSS da nossa história para buscar a contratação dos melhores professores disponíveis no mercado de trabalho. Queremos uma educação que nos encha de orgulho, e não uma que envergonhe o nome do município na região como aconteceu no passado”, continua o prefeito.

META –Ainda segundo Paulo Leonar, essas medidas têm como objetivo a médio prazo dar à rede municipal de ensino de Wenceslau Braz uma qualidade similar à encontrada nas escolas particulares.

“Estudei toda minha vida em escola pública e conheço bem as dificuldades. Mas o que nós queremos é nos tornar referência no quesito educação básica e para isso não temos medido esforços. A médio prazo não tenho dúvida que teremos uma educação básica na rede municipal que se compare ao ensino de escolas particulares, buscando assim dar a possibilidade de quem passa pela escola pública tenha no futuro boas chances de passar em um vestibular e em um concurso público, por exemplo”, completa.