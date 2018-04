Andirá fortalece atendimento na educação infantil

Acessibilidade e adequação à idade

As famílias de crianças que aguardavam em lista de espera do Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz, da Vila Industrial, poderão ficar despreocupadas agora. A Prefeitura de Andirá, através da Secretaria Municipal de Educação, construiu duas novas salas de aula na instituição educacional, com espaços amplos, modernos, banheiros adaptados para as estaturas dos menores e adaptado para os que são portadores de necessidades especiais. A inauguração dos novos espaços foi nesta semana.

A Prefeita, Ione Abib, participou do ato solene. Durante seu discurso lembrou das únicas reformas realizadas no Centro, ainda na então gestão do ex-prefeito Alárico Abib que construiu e voltou, em 1986, para reformar a unidade: “Hoje é um dia de muita emoção. Depois de muitos anos, novas obras são realizadas no local”.

A Prefeita apontou, ainda, que a escola necessitava de melhorias e novos espaços para ampliar o atendimento na região, uma das áreas que encontrava-se com demanda em espera na cidade. “Agradeço a empresa Monsanto, que doou todo o porcelanato e aos pais pela paciência”. Ela parabenizou o esforço dos professores do CEMEI e de toda equipe da Secretaria de Educação pela determinação nos projetos pedagógicos que têm sido destaque em toda região. Ela visitou as novas salas e já anunciou outras melhorias no local.