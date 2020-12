Deputado sempre está presente na região, segundo Francisco Proença Junior

Nesta quarta-feira, 16, foi autorizado o pagamento de R$ 189.900,00 para a compra de ônibus escolar para o município de Cambará. O valor foi indicado pelo deputado federal Rubens Bueno. A informação foi repassada ao parlamentar pelo presidente do FNDE, Marcelo Ponte.

Já o autor do pedido ao deputado, o presidente do Cidadania de Cambará, Aparecido Procópio da Silva, disse que “esta é uma excelente notícia para a educação da cidade. Será mais um investimento para Cambará. Este recurso mostra a preocupação do deputado com nossa população”, destacou.

“Todo investimento é sempre bem-vindo, principalmente em setores como educação e saúde. O deputado Rubens Bueno está sempre presente na região e mais uma vez atendendo a demanda apresentada”, finalizou o coordenador regional, Francisco Proença Junior.