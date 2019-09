Canil de Jacarezinho participa de encontro técnico

Em Arapongas

A equipe de Operações com Cães do 2° Batalhão participou do 2° Encontro Técnico dos Canis Setoriais do 2° CRPM, que ocorreu no final de semana, a sede da 7ª Companhia Independente da PM, Arapongas.

Durante o evento, pode compartilhar e trocar informações sobre o trabalho cinotécnico com demais integrantes pertencentes a outros Canis setoriais além de bombeiros e agentes da Guarda Municipal.

Foram ministradas instruções de iniciação de cães farejadores, busca e captura de pessoas, faro de armas de fogo e de entorpecentes.