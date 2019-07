Canil do Batalhão participa do projeto Sesc Cidadão

No sábado em Jacarezinho

A equipe de Operações com Cães do 2°BPM participou das atividades do evento “Sesc Cidadão”, que ocorreu durante o sábado, dia 20, na sede do Serviço Social do Comércio, em Jacarezinho.

Na oportunidade, realizou apresentações ao público com os cães Beka e Thor, estando presentes em torno de 450 pessoas, sendo a grande maioria crianças, as quais puderam observar como os animais atuam.

Os cães auxiliam os PMs no dia a dia no combate ao tráfico de drogas, nas abordagem, assim como nas buscas por pessoas desaparecida.

Montado um estande, foram realizadas demonstrações de materiais, armamentos e equipamentos, ocorrendo grande interação entre os Policiais Militares e os participantes.