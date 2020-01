Canziani será Doutor Honoris Causa da Universidade Tecnológica Federal

Título será entregue em março

Alex Canziani (fotos), ex-deputado federal por cinco mandatos, será “Doutor Honoris Causa” da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

O título, a ser concedido em março, é uma homenagem “àquele que sempre batalhou, e muito, pela universidade e pela educação deste país”. A justificativa é do professor e reitor Luiz Alberto Pilatti, autor da comenda, que usou a prerrogativa do cargo para fazer a sugestão, imediatamente acatada pelos conselheiros da UTFPR no final do ano passado.

Segundo o reitor, o ex-deputado chegou a alocar “dezenas de milhões de reais” no Orçamento da União para potencializar e melhorar a estrutura da instituição.

Uma proposta anterior sugerida no Conselho Universitário (Couni) no mesmo dia, pela direção do campus de Cornélio Procópio, de conceder o título de “Mérito Universitário” a Canziani, acabou sendo melhorada e convertida ao título de ‘doutor honoris causa’, o que foi devidamente acatada pelo conselho, inclusive com o apoio do relator Carlos Eduardo Cantarelli, ex-reitor da universidade.

Alex Canziani transformou-se, em 2005, no articulador para a criação da UTFPR. Também foi um dos relatores da lei que criou aquela universidade – a primeira e única do país –, que hoje tem mais de 31 mil alunos espalhados em 13 campi do Estado.

Até hoje, somente uma pessoa já recebeu o título de “Doutor Honoris Causa” da Universidade Tecnológica Federal do Paraná: o ex-ministro da Educação, ex-senador e ex-reitor da Universidade de Brasília, Cristovam Buarque.