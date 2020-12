Ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e já foi presidente da Frente Parlamentar da Educação do Congresso Nacional

O paranaense Alex Canziani, ex-deputado federal (1999-2018), agora é membro do Conselho Consultivo da Secretaria da Educação do Mato Grosso, que foi instituído nesta semana, em Cuiabá, pelo governador Mauro Mendes (DEM) e pelo secretário Alan Porto.

O Conselho Consultivo, cujos membros não são remunerados, tem a finalidade de ajudar a melhorar as práticas pedagógicas e de gestão da secretaria e na formulação e implantação das políticas públicas educacionais, além da análise e a avaliação das políticas implementadas.

O colegiado é composto por oito pessoas, sendo dois membros da Secretaria de Educação daquele Estado e seis externos, formados por educadores de reconhecimento no setor e líderes nacionais com experiência na área educacional.

Canziani, que é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) com especialização em Gestão de Pessoas pela UniFil de Londrina, já foi presidente da Frente Parlamentar da Educação do Congresso Nacional e membro da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. É Doutor Honoris Causa pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e pela “Maharishi University of World Peace”, além de Professor Honoris Causa pelo Centro Universitário Curitiba. Já escreveu três livros, todos versados em sua experiência na área educacional do país.

Nomes – Além de Alex Canziani, fazem parte do colegiado a ex-ministra de Administração do Governo Federal, professora e doutora Cláudia Maria Costin; a ex-reitora da Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat), professora e doutora Ana Maria Di Renzo; pesquisador Alexandre Schneider; o ex-ministro da Educação, José Henrique Paim Fernandes; e o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professor Evandro Soares da Silva. Os dois membros titulares da Secretaria de Educação no conselho são os secretários Alan Resende Porto e o adjunto Executivo de Educação, Amauri Monge Fernandes.

O conselho vai se reunir bimestralmente de forma ordinária, além de participar de encontros extraordinários, sob a convocação da Secretaria de Educação. Os trabalhos serão realizados por videoconferência.