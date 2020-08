Carreata no centro reivindica manutenção de colégio (vídeo)

Dezenas de pessoas participaram em carros e até ônibus nesta quarta-feira

O Colégio SESI vai fechar no final de ano e não tem data para reabrir. Hoje, são 150 alunos, dos quais 60 concluintes e outros 90 cursando o primeiro ou segundo anos, os quais terão que procurar outro estabelecimento de ensino para terminar o Ensino Médio(antigo Segundo Grau).

Alunas do estabelecimento de ensino (com alguns pais, amigos e professores) organizaram uma carreata para esta quarta-feira, dia 19, no início da noite, saindo a partir do SESI e percorrendo o centro da cidade.

Até o final de 2020, os alunos continuarão com as aulas normalmente. A pandemia é a principal causa da desativação.

Alguns políticos estão dizendo que já está tudo resolvido e que as aulas vão continuar normalmente, o que é uma inverdade. A pressão prossegue em várias frentes.