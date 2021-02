Cursos de panificação, costura industrial, manutenção e instalação de ar-condicionado split, entre outros

O Governo do Estado divulgou nesta semana um conjunto de ações que busca ampliar a empregabilidade e a qualificação profissional dos paranaenses nos próximos meses. E também anunciou que retomará o projeto Carretas do Conhecimento, suspenso em março de 2020 pela intensificação da pandemia da Covid-19. O programa funciona em parceria com a Fundação Volkswagen e o Senai-PR.

A nova proposta terá início em março, em 30 municípios do Paraná, dos quais Santo Antônio da Platina será o único beneficiado do Norte Pioneiro. O objetivo é capacitar mais de 1,6 mil alunos em nove cursos diferentes: panificação, costura industrial, aperfeiçoamento em mecânica industrial, manutenção e instalação de ar-condicionado split, mecânica de automóveis, aperfeiçoamento em eletricidade automotiva, noções de mecânica de motocicleta e instalações elétricas prediais.

Ainda em virtude da crise sanitária, as aulas foram adaptadas e serão realizadas 75% de maneira online, por Ensino a Distância (Ead) – os outros 25% ocorrerão de forma presencial, com as aulas práticas ocorrendo nas unidades do Senai no Estado.

No primeiro semestre a Carreta do Conhecimento vai passar por Curitiba, Campo Largo, Colombo, São José dos Pinhais, Paranaguá, Ponta Grossa, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Palmas, Francisco Beltrão, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, Toledo, Umuarama, Paranavaí, Londrina e Santo Antônio da Platina.