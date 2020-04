Cartilha da UENP orienta sobre saúde e educação na quarentena

Com ilustrações e ainda linguagem acessível

O projeto Coletivo Prevalece da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) lançou a cartilha “Cuidar de si e cuidar do outro: juntos somos mais fortes”. A publicação apresenta à comunidade externa e acadêmica estratégias de enfrentamento à pandemia.

O texto traz informações sobre o isolamento social, que tem provocado mudanças significativas na rotina da população, interferindo, muitas vezes, na qualidade de vida das pessoas.

Constituído por 10 páginas ilustrativas e por linguagem acessível, a cartilha dá dicas sobre alimentação, sono, relações sociais via dispositivos tecnológicos, relações afetivas e emocionais, manutenção de atividades cognitivas, além de propor reflexões sobre o momento presente e apresentar instruções para realização de atividades físicas em casa. O material reúne uma série de canais de serviços de atendimento que estão à disposição da população para eventuais necessidades.

A cartilha, concebida a partir de estudos cientificamente comprovados, foi elaborada pelos professores Fabrício José Jassi, Tiago Tsunoda Del Antonio, Ana Carolina Tsunoda Del Antonio, Jussara Eliana Utida, Fábio Antonio Néia Martini, do Centro de Ciências da Saúde (CCS), e, também pela agente universitária do Campus de Jacarezinho, a advogada Francine Franini.

Acesse a Cartilha por meio deste endereço https://uenp.edu.br/images/docs/cartilha_saude_uenp.pdf