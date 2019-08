CEA promove intensivão para prova do Instituto Federal

Preparação inicia segunda-feira

As aulas iniciarão no dia 19 de agosto e terão durações de dois meses. Os alunos estudarão de segunda à sexta-feira, das 17h30m às 19h.

O cursinho conta com os melhores professores, estudo com qualidade, aulas complementares e preparação para os mais diversos processos seletivos, como por exemplo do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Colégio SESI, entre outros. A prova do IFPR este ano estará acontecendo no dia 20 de outubro.

Para maiores informações, basta acessar a fanpage: https://www.facebook.com/ceasap/ou pelo telefone (43) 3534-0210.