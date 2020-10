Colégio Magnus inaugura em breve sua nova sede

Estabelecimento também está com matrículas abertas para 2021

Dentro de algumas semanas o Colégio Magnus inaugurará a nova sede, um espaço projetado nos mínimos detalhes para atender toda a demanda do maior complexo educacional de toda a região e oferecer aos alunos e equipe todo o conforto e segurança possível.

A nova sede, localizada na Avenida Brasil, nº 1096 (próximo ao trevo do São Sebastião), trará muitas novidades para a região, incluindo conceitos em tecnologia comparáveis aos maiores colégios do Brasil. Todas as salas serão protegidas por câmeras que capturam som e imagem em tempo real. O prédio foi construído obedecendo todas as normas e protocolos da vigilância sanitária, visando acessibilidade e inclusão de todos, com salas amplas e ventiladas, áreas de higienização em todos os pisos, carteiras em material esterilizável e piso adequado antiderrapante.

Com relação à questão pedagógica, o novo Magnus irá oferecer biblioteca física e digital, amplo laboratório de letramento digital com computadores de última geração, laboratório de química, física e biologia preparado para atender e desenvolver a iniciação científica, duas quadras cobertas, refeitório, lago artificial, fazendinha, área verde, brinquedoteca, playground, galeria de arte entre outras opções.

Já o Ensino Infantil e Ensino Fundamental 1 terão uma área exclusiva separadamente dos outros segmentos, para maior privacidade e conforto dos alunos menores. Os materiais didáticos utilizados são: Sistema Objetivo, FTD Sistema de Ensino, Escola da Inteligência, Inglês de Standfor e a pulseira Schood. Fazem parte desse material projetos como empreendedorismo e matemática financeira. O Colégio Magnus prepara seus alunos para os vestibulares mais concorridos do país e para a vida, pois entrega uma educação pautada no cognitivo e sócioemocional de seus alunos.

Matrículas para 2021

Com o tema “Seu novo parceiro para novos tempos”, o Colégio Magnus inicia a campanha de matrícula para 2021. São turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio. Quem quer fazer parte do colégio mais moderno de toda a região não pode perder tempo, já que as vagas são limitadas.

Está interessado? Faça contato com o Colégio Magnus pelo telefone /WhatsApp (43) 3525 3033 e saiba as condições especiais de matrícula. Maiores informações também podem ser encontradas no portal www.magnuseducacao.com.br.

Veja como ficará a instituição de ensino após finalização das obras: