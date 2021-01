Seguindo todos protocolos sanitários prepara retorno na nova sede; datas seguem calendário definido pelo governo

O Colégio Magnus, de Jacarezinho, prepara o início do ano letivo para o dia 18 de fevereiro, seguindo criteriosamente os mais rígidos protocolos sanitários e as datas definidas pelo calendário escolar do Estado do Paraná. O retorno às aulas acontecerá de forma híbrida já na nova sede (foto) , que é o maior complexo educacional de toda a região.

O ensino híbrido, com aulas presenciais e online simultaneamente, por si só já é uma medida de prevenção à Covid-19. Além disso, a direção da escola proporcionará o melhor aparato e organização para proteger os alunos e toda a equipe pedagógica.

A direção do Colégio Magnus também já definiu os horários para todas as turmas. Educação Infantil: 13:00 às 17:00; do 1º ano ao 3º ano do Fundamental I: 13:00 às 17:20; 4º ano ao 5º ano do Fundamental: 07:20 às 12:40; 9º ano à 3ª série do Ensino Médio: 07:20 às 12:40; período integral: 07:20 às 17:20/18:00; intensivão pré-vestibular: 07:20 às 17:20; e cursinho noturno: 19:20 às 22:50.

O estabelecimento de ensino já está funcionando em seu novo endereço, na Avenida Brasil, 1096, e está aberto à visitação. Lembrando que alunos do ensino médio Magnus podem cursar o preparatório para o pré-vestibular gratuitamente.