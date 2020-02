Colégio Magnus inicia nova era na educação do Norte Pioneiro

Aulas tiveram início nesta semana

Um novo conceito em educação para o Norte Pioneiro, com linha A do Sistema Objetivo, Escola da Inteligência, sistema bilíngue, letramento digital e professores altamente capacitados. Isso é o que os alunos do Colégio Magnus têm à disposição. O ano letivo começou na segunda-feira (3) já cheio de novidades que apresentam um novo patamar em educação à região.

Mesmo em seu primeiro ano de atividades, o Colégio Magnus fez questão de garantir aos alunos o acesso a uma gama de opções que proporcionam o aprendizado de forma dinâmica e eficiente.

O material linha A do Objetivo, por exemplo, nunca foi usado em Jacarezinho anteriormente. Os professores foram escolhidos de forma muito criteriosa. Cada um dos inúmeros projetos e atividades já planejados para 2020 foram idealizados para estimular alunos ao desenvolvimento acadêmico e social.

No quesito inteligência sócio emocional, algo tão importante entre pré adolescentes e adolescentes, existe a Escola da Inteligência, projeto reconhecido internacionalmente pela eficiência em ajudar jovens a trabalhar as emoções.

E em todas as situações sempre destaque para a importância dada ao convívio das famílias no meio escolar. Na última sexta-feira o evento de apresentação de professores e estrutura reuniu um ótimo número de familiares de alunos, assim como a missa em ação de graças realizada no domingo.

ESTRUTURA – o espaço atual é provisório. O prédio próprio do Magnus, projetado por uma empresa especializada em construção de escolas, será inaugurado ainda neste semestre (veja projeção abaixo). Serão mais de 2,5 mil metros quadrados com uma estrutura similar a de grandes colégios particulares do Brasil, com todo conforto e segurança para alunos e equipe pedagógica.

De laboratórios com o que há de mais moderno a mini fazenda, a estrutura será uma das mais completas de todo o Paraná.

CURSINHO – Para quem já concluiu o Ensino Médio e não ingressou na faculdade desejada vai aqui uma excelente notícia: as aulas do Cursinho Pré Vestibular Magnus iniciaram nesta semana e ainda restam algumas poucas vagas em aberto.

O colégio está localizado na Rua Coronel Cecílio Rocha, 395, centro de Jacarezinho.