Colégio Magnus oferece condições especiais para matrículas no Cursinho

Instituição já é reconhecida pelo MEC e aulas terão início em fevereiro

O Cursinho Pré Vestibular Magnus, o mais completo da região, oferece condições especiais de matrícula nesta semana. Com destaques para as modalidades 100% Medicina e noturno, o cursinho conta com Sistema Objetivo e os melhores professores, que vão proporcionar o preparo ideal para os alunos enfrentarem os vestibulares mais concorridos do Brasil.

As condições especiais de matrícula abrangem todas as modalidades do Cursinho Pré Vestibular e são válidas apenas durante esta semana. E como a procura tem sido grande e o número de vagas é limitado, quem se interessar deve se apressar em procurar a central de matrículas do Colégio Magnus, que fica na Rua Coronel Alcântara, 312, ao lado do Banco do Brasil, centro de Jacarezinho. Mais informações também podem ser obtidas pelos telefones (43) 3525 3033 e (43) 99163 0817.

Contando com toda a experiência do Objetivo de aprovações em vestibulares, o Magnus é o lugar ideal para quem quer estar preparado nesta fase tão decisiva. Por enquanto a modalidade 100% Medicina tem sido uma das mais procuradas por pais e alunos, já que foca no preparo específico para o curso, um dos mais concorridos nas universidades brasileiras.

Outra ferramenta do Cursinho Pré Vestibular Magnus é a TV Web Objetivo, que disponibiliza aulas e conteúdos completos para que os alunos possam acessar de onde quiserem e quando quiserem, oferecendo flexibilidade de horários e maior interação com uma geração cada vez mais tecnológica.

CONHEÇA O MAGNUS

O Colégio Magnus de Jacarezinho é um amplo projeto educacional que tem as primeiras turmas formadas para o ano letivo de 2020, com início já em fevereiro para alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental até o 3º Ano do Ensino Médio, incluindo o já citado Cursinho Pré Vestibular.

Única instituição da região credenciada ao Sisitema Objetivo, o Magnus também irá oferecer Escola da Inteligência, sistema bilíngue, letramento digital e muito mais. A instituição já tem reconhecimento do MEC e a projeção é de se tornar dentro de pouco tempo uma referência em educação em todo Norte do Paraná.