Colégio Magnus promove evento sobre depressão na adolescência

Live será transmitida pelo Instagram e direção convida toda comunidade de Jacarezinho a participar

O Colégio Magnus e a Escola da Inteligência promovem nesta sexta-feira, dia 13, um evento sobre depressão na adolescência, tema que deve ser cada vez mais debatido com seriedade e conhecimento. Toda a comunidade de Jacarezinho é convidada a participar, de forma gratuita e sem necessidade de inscrições prévias.

O evento será transmitido pelo perfil do Colégio Magnus no Instagram com previsão de início para as 19h. A palestra, “Depressão na adolescência: como identificar e o que fazer?”, será ministrada pela psicóloga da Escola da Inteligência, Ana Lídia, especialista na área.

É importante dizer que nos últimos anos os índices de depressão na adolescência aumentaram consideravelmente e, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), a maioria dos casos não é diagnosticada nem tratada, o que torna a depressão a segunda maior causa de morte entre jovens na faixa de 15 a 29 anos.

Apesar de hoje haver um alerta maior sobre o tema, muitas vezes as famílias não conhecem as ferramentas necessárias para identificar e lidar com o problema. As pessoas sabem o que causa esse elevado índice de depressão na adolescência? E quais são os sintomas? E o que a família pode fazer a respeito?

Preocupado em sanar essas e muitas outras questões sobre a depressão na adolescência é que o Colégio Magnus realiza este evento, de grande importância para a sociedade como um todo e onde qualquer que pessoa que tenha interesse em saber mais a respeito do tema pode participar.

Depressão é coisa séria e a intervenção precoce salva vidas. Então não se esqueça: hoje 19h no perfil do Colégio Magnus no Instagram.